Pe 22 și 23 iunie, Caravana Shakespeare – peste tot ajunge în județul Iași

Pe 22 și 23 iunie, Caravana Shakespeare – peste tot ajunge în județul Iași pentru a aduce teatrul mai aproape de comunitățile din Iași și Bălțați.

Pe 22 iunie, începând cu ora 17.00, în Piața Unirii din Iași și pe 23 iunie, începând cu ora 12.00, în comuna Bălțați – terenul de sport, transformate în scene de teatru deschise tuturor, fiecare oprire a Caravanei va include: ateliere de teatru, recitalul „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” și spectacolul „Shakespeare redus”, evenimente în aer liber, cu acces gratuit.

Program Iași (22 iunie)

ora 17:00 – Atelier de teatru

ora 18:00 – „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” (recital sonete)

ora 19:00 – „Shakespeare redus” (spectacol de comedie)

Program Bălțați (23 iunie)

ora 12:00 – Atelier de teatru

ora 13:00 – „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” (recital sonete)

ora 14:00 – „Shakespeare redus” (spectacol de comedie)

PROGRAMUL complet al Caravanei Shakespeare – peste tot este disponibil aici: http://caravana.shakespearefestival.online/

O inițiativă culturală și educațională unică a Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova (FISC), organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare, Caravana înseamnă 3 auto-utilitare de teatru, o scenă mobilă, și 9 artiști care au pornit, din Craiova, spre cele 61 de localități, de la cele mai mari orașe până la cele mai mici sate din România și invită publicul să descopere creațiile lui William Shakespeare, într-o manieră modernă, accesibilă și inedită.

Descoperiți spiritul tânăr și energic al Caravanei Shakespeare – peste tot în retrospectiva video a primelor săptămâni: https://youtu.be/KVFr601oaW0?si=1-BEW8PhtSeHkSG0.

„Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” propune o experiență artistică delicată și emoționantă care dezvăluie frumusețea sonetelor shakespeariene, într-un decor de epocă. Spectacolul de comedie „Shakespeare redus”, inspirat din „Operele complete ale lui WLM. ȘXPR”, după Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer, este o satiră a operei marelui dramaturg. Fragmente din celebrele tragedii, comedii și drame istorice precum „Romeo și Julieta”, „Othello”, „Iulius Cezar” sau „Richard III” prind viață într-o reprezentație plină de ritm și umor. În plus, copiii și adolescenții sunt așteptați în universul shakespearian cu ateliere interactive, unde vor explora, prin jocuri teatrale, teme precum iubirea, identitatea sau rivalitatea. Concepute pentru a stimula atenția, memoria, imaginația și spiritul de echipă, atelierele sunt o modalitate ludică de a intra în contact cu opera lui William Shakespeare.

Caravana Shakespeare – peste tot încurajează și promovează participarea la spectacole de teatru, inclusiv în zonele în care infrastructura teatrală este limitată sau inexistentă, și contribuie la intensificarea educației teatrale, la nivel național.

Caravana Shakespeare – peste tot este o continuare a Caravanei Shakespeare care, în 2024, a ajuns în 30 de orașe din România oferind publicului, în premieră, un spectacol în aer liber, inspirat din cele mai cunoscute piese ale renumitului creator.

Caravana Shakespeare – peste tot se desfășoară sub Înaltul Patronaj al E.S., Ambasadorul britanic în România, Giles Matthew Portman.

Finanțator: Ministerul Culturii, Sponsor principal: NEPI Rockcastle, Sponsor: Unicredit Bank, Cafeaua oficială: 5 to go, Partener: UNATC „I. L. Caragiale”, Parteneri media: TVR, Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Regional, Radio România Antena Satelor, Kiss FM, Magic FM, Gazeta de Sud, New Age Advertising Agency.

Parteneri locali: Primăria Municipiului Iași, Primăria Bălțați

