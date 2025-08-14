Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 12:27

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați să participe la slujbe solemne, rugăciuni și procesiuni, într-un moment de comuniune spirituală și speranță.

Programul a început joi, pe 14 august, cu celebrare penitențială, recitarea Sfântului Rozariu și Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului. După-amiaza este dedicată Căii sfintei cruci, adorării euharistice și unei slujbe speciale pentru tineri și persoane consacrate. Seara continuă cu recitarea Rozariului (misterele de lumină), priveghere mariană și procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului.

Vineri, 15 august, ziua hramului, începe devreme cu mai multe Sf. Liturghii celebrate în limba română, greco-catolică, maghiară, polonă și germană, astfel încât toți pelerinii să se poată ruga în limba maternă. După recitarea Rozariului (misterele de durere), pelerinajul ajunge la punctul culminant: Sfânta Liturghie solemnă pontificală, urmată de venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica și procesiunea tradițională în jurul bazilicii, încheiată cu binecuvântarea obiectelor religioase aduse de credincioși.

Predicatorul pelerinajului este părintele Cristinel Sociu, vicar în Parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Huşi – Corni.

Pentru credincioși este asigurată posibilitatea de a se spovedi la numeroasele cabine amenajate în jurul bazilicii, iar locașul sfânt va rămâne deschis pentru rugăciune și meditație personală. Cei care doresc să rămână peste noapte în zonă vor avea la dispoziție spațiu de campare cu corturile proprii, aproape de sanctuar.

În contextul Anului Jubiliar al Speranței, P.S. Iosif Păuleț, episcop de Iași, invită toți pelerinii să vină cu sufletul deschis pentru a întâlni „Mama speranței”, Maica Domnului de la Cacica, care mijlocește haruri pentru întreaga comunitate credincioasă.

Radio Iași/Adriana Dascălu/FOTO AI

