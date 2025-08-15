Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica găzduiește Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica găzduiește Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica găzduiește Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 08:27 / actualizat: 15 august 2025, 9:48

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați să participe la slujbe solemne, rugăciuni și procesiuni, într-un moment de comuniune spirituală și speranță.

Programul a început joi, pe 14 august, cu celebrare penitențială, recitarea Sfântului Rozariu și Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului. După-amiaza este dedicată Căii sfintei cruci, adorării euharistice și unei slujbe speciale pentru tineri și persoane consacrate. Seara continuă cu recitarea Rozariului (misterele de lumină), priveghere mariană și procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului.

Vineri, 15 august, ziua hramului, începe devreme cu mai multe Sf. Liturghii celebrate în limba română, greco-catolică, maghiară, polonă și germană, astfel încât toți pelerinii să se poată ruga în limba maternă. După recitarea Rozariului (misterele de durere), pelerinajul ajunge la punctul culminant: Sfânta Liturghie solemnă pontificală, urmată de venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica și procesiunea tradițională în jurul bazilicii, încheiată cu binecuvântarea obiectelor religioase aduse de credincioși.

Predicatorul pelerinajului este părintele Cristinel Sociu, vicar în Parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Huşi – Corni.

Pentru credincioși este asigurată posibilitatea de a se spovedi la numeroasele cabine amenajate în jurul bazilicii, iar locașul sfânt va rămâne deschis pentru rugăciune și meditație personală. Cei care doresc să rămână peste noapte în zonă vor avea la dispoziție spațiu de campare cu corturile proprii, aproape de sanctuar.

În contextul Anului Jubiliar al Speranței, P.S. Iosif Păuleț, episcop de Iași, invită toți pelerinii să vină cu sufletul deschis pentru a întâlni „Mama speranței”, Maica Domnului de la Cacica, care mijlocește haruri pentru întreaga comunitate credincioasă.

Radio Iași/Adriana Dascălu/FOTO AI

Etichete:
MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025
Prim plan vineri, 15 august 2025, 10:29

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de...

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025
Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan vineri, 15 august 2025, 10:17

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan
Prim plan vineri, 15 august 2025, 10:11

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan

Ministerul Finanțelor a publicat noi propuneri de taxe și impozite ce ar urma să fie incluse în pachetul 2 cu măsuri de reducere a deficitului....

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan
Creștinii cinstesc Adormirea Maicii Domnului
Prim plan vineri, 15 august 2025, 09:54

Creștinii cinstesc Adormirea Maicii Domnului

Creștinii cinstesc astăzi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mare, moment care amintește de plecarea Sfintei Fecioare Maria din lumea...

Creștinii cinstesc Adormirea Maicii Domnului
Prim plan vineri, 15 august 2025, 09:09

UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent

Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în...

UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent
Prim plan vineri, 15 august 2025, 08:22

Ziua Marinei Române, sărbătorită în şase oraşe; premierul merge la Constanţa

Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia,...

Ziua Marinei Române, sărbătorită în şase oraşe; premierul merge la Constanţa
Prim plan vineri, 15 august 2025, 07:23

Pensiile magistraţilor/Proiect în dezbatere: Creşterea vârstei de pensionare şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net...

Pensiile magistraţilor/Proiect în dezbatere: Creşterea vârstei de pensionare şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%
Prim plan joi, 14 august 2025, 19:41

Iași: Accident grav la Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt rănite grav

UPDATE – Femeia, în vârstă de 49 de ani, care conducea autoturismul implicat în accidentul de la ieşirea din oraşul Târgu Frumos spre...

Iași: Accident grav la Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt rănite grav