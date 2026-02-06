Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan”: S-a descoperit a 72-a stea variabilă care poartă numele ”Bârlad V72”

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 10:13

În urma observațiilor astronomice cu caracter științific, la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad s-a descoperit a 72-a stea variabilă care poartă numele orașului Bârlad.

Steaua 2MASS J20533037+3131129 a primit o nouă denumire suplimentară, Bârlad V72, deoarece a fost detectată în imaginile obținute cu telescopul de cercetare științifică drept o nouă stea variabilă nedescoperită până în prezent.

Această descoperire se află în baza de date VSX a Asociației Americane a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO).

Descoperirea s-a realizat la începutul lunii august 2025, chiar din primele teste efectuate cu noua cameră de astrofotografie și cercetare științifică ASI 2600, echipament achiziționat din fondurile proprii ale instituției noastre. De asemenea, rezultatele au fost posibile datorită realizării unei noi variante de program de cercetare științifică, conceput special pentru echipamentele din dotarea observatorului astronomic, împreună cu colaboratorul nostru, Alexandru Dumitriu.

Noul program poate analiza fotometric aproape toate stelele din câmpul de observații și poate genera un număr corespunzător de grafice ale curbelor de lumină, ajungând până la aproximativ 25.000 de grafice.

În una dintre imagini sunt marcate toate stelele analizate din câmpul ce cuprinde regiunea vestică a nebuloasei Voalul (NGC 6992), acolo unde s-a descoperit noua stea variabilă. Bârlad V72 are detecția cu numărul 11554 și este evidențiată printr-un cerc verde.

Bârlad V72 este o stea cu o masă apropiată de cea a Soarelui, dar de aproape trei ori mai strălucitoare și cu un diametru cu aproximativ 65% mai mare decât cel al stelei noastre. Este situată la o distanță de aproximativ 11.000 de ani-lumină, conform măsurătorilor Gaia, în dreptul constelației Lebăda.

Este o stea cu variații ale fluxului luminos ce generează un grafic interesant. Variația nu este cauzată de pulsațiile stelei și nici de eclipsarea de către un alt companion. Se pare că variația este determinată de rotația stelei, aceasta încadrându-se într-o categorie de stele variabile numite ROT (rotational variables). Acestea sunt stele a căror luminozitate variază din cauza rotației în jurul propriei axe.

Se pare că anumite regiuni ale stelei sunt mai strălucitoare, iar altele mai întunecate, cel mai probabil corespunzând unor zone cu pete stelare de mari dimensiuni, care pot acoperi până la jumătate din discul stelei. Astfel de pete pot fi observate și pe Soare, însă la dimensiuni mult mai mici.

Studiul acestor stele ne va ajuta să înțelegem modul de funcționare al câmpului magnetic stelar și să anticipăm evoluția Soarelui atunci când acesta va ieși din secvența principală și va deveni o stea subgigantă, așa cum este Bârlad V72.

Aceste rezultate obținute de instituția noastră în ultima perioadă au fost posibile și datorită implicării Consiliului Județean Vaslui, precum și a unor companii private, cum ar fi: S.C. Safir S.R.L., S.C. Nutriva S.R.L., S.C. Evel H. Company S.R.L., S.C. Energoconstruct S.R.L., S.C. Kiddyclub S.R.L., S.C. Medfarm S.R.L., S.C. International Tehno S.R.L., S.C. SupraGrind S.R.L. și Restaurant Casa Crina Bârlad.