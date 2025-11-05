Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 06:40

Trei persoane din localitatea Dumbrava Roşie, membri ai aceleiaşi familii, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, după ce ar fi obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina.

Astfel, în perioada aprilie 2022 – martie 2023, cele trei persoane ar fi depus la Primăria Dumbrava Roşie o serie de documente şi declaraţii false, în urma cărora au obţinut în total peste 97.000 de lei.

‘În perioada 01.04.2022 – 05.04.2023, la 21 date diferite (cele 12 acte materiale reţinute în sarcina inculpatului A.I. plus cele 9 acte materiale reţinute în sarcina inculpatei A.A.), dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpata A.E.R. s-a ocupat, în fapt, de întocmirea documentaţiei, de organizarea şi parţial şi de depunerea documentelor şi declaraţiilor false la Primăria Dumbrava Roşie, pentru şi în numele părinţilor săi, A.I. şi A.A., prin care aceştia din urmă au solicitat şi au obţinut în mod nelegal fonduri conform art. 1 din H.G. 336/2022 şi O.U.G. nr. 15 din 27.02.2022, pe care le-au utilizat în alte scopuri decât cele declarate, fiind creat un prejudiciu total de 97.580 lei, reprezentând suma totală obţinută pe nedrept din fonduri publice’, se arată în rechizitoriul procurorilor înaintat Tribunalului Neamţ.

Procurorii au dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)