Neamţ: Lucrări blocate la două şcoli din Piatra-Neamţ; constructorii nu şi-au primit banii prin PNRR

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2025, 11:57

Lucrările la două unităţi şcolare din municipiul Piatra-Neamţ sunt blocate după ce constructorii nu şi-au primit banii pe facturile restante, investiţiile fiind finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, vineri, pentru AGERPRES, primarul Adrian Niţă.

Edilul a precizat că una dintre unităţile de învăţământ putea fi deschisă odată cu începerea noului an şcolar, dacă facturile restante ar fi fost achitate la timp.

‘Avem mai multe unităţi de învăţământ cu lucrări blocate pentru că nu au fost achitate lucrări executate. Avem Şcoala ‘Daniela Cuciuc’, unde, dacă şi-ar fi primit constructorul banii pe lucrări cu situaţii de lucrări depuse încă din luna iulie, am fi putut deschide anul şcolar într-o unitate nouă, iar copiii nu ar mai fi fost nevoiţi să facă naveta la şcoala din cartierul Speranţa. Aici avem un stadiu de execuţie de 95%. Mai avea de aşteptat furnizarea unor ferestre rezistente la foc şi de montat tarchetul. Sunt comandate, dar nu a mai avut cu ce să le achite. Are de încasat circa şase milioane de lei’, a precizat primarul Adrian Niţă.

Lucrările sunt blocate şi la Colegiul Tehnic ‘Gheorghe Cartianu’ Piatra-Neamţ, din aceleaşi motive. Potrivit edilului, stadiul de execuţie este de aproape 40%.

‘Unul dintre corpurile de clădire ale primăriei, intrat în reabilitare cu fonduri prin PNRR, are un stadiu de execuţie de peste 30%. Lucrările sunt blocate. Problema este că au termen de finalizare vara anului viitor. Era bine să poată continua lucrările, ca să se poată încadra în termen constructorul’, a adăugat primarul.

De asemenea, au fost oprite lucrările şi la mai multe blocuri din Piatra-Neamţ aflate în reabilitare termică cu fonduri prin PNRR, pentru că firmele care execută nu au primit banii pentru situaţii de lucrări depuse încă din vară.

‘Nu avem nicio motivaţie de la Guvern pentru neplata acestor facturi’, a spus primarul Adrian Niţă.

De asemenea, proiectul depus cu finanţare prin PNRR pentru reabilitarea a 16 străzi din Piatra-Neamţ nu a mai primit niciun răspuns.

Primarul municipiului a precizat că străzile vor fi reabilitate cu fonduri din bugetul local, atunci când acesta va permite. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro