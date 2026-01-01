Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Neamţ: Incendiu la o casă din Bicaz, unde era privegheat un decedat; patru persoane, transportate la spital

Neamţ: Incendiu la o casă din Bicaz, unde era privegheat un decedat; patru persoane, transportate la spital

Neamţ: Incendiu la o casă din Bicaz, unde era privegheat un decedat; patru persoane, transportate la spital

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 11:36

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de Revelion, în jurul orei 03:00, la o casă din oraşul Bicaz, unde era organizată o priveghere a unei persoane decedate, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

Apelul la 112 a fost făcut de o persoană care locuieşte într-o gospodărie învecinată cu cea unde a izbucnit incendiul, iar la faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri militari şi voluntari, dar şi ambulanţe SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

‘Apelantul a anunţat că persoanele care locuiesc în imobilul afectat s-au autoevacuat. În următoarele zece minute, au mai fost înregistrate nouă apeluri privitoare la acelaşi eveniment. Prin aceste apeluri, Dispeceratul a mai fost informat că în locuinţă se afla corpul unei persoane care urma să fie înhumat şi care nu a putut fi evacuat’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la locuinţă şi la anexele gospodăreşti, existând posibilitatea propagării la gospodăriile învecinate.

‘Echipajul SMURD şi echipajul de la SAJ Bicaz au acordat îngrijiri medicale şi ulterior au transportat la spital patru persoane, cu intoxicaţie cu fum, arsuri şi tăieturi la mâini şi picioare, care au apărut în timp ce se evacuau din locuinţă, pe ferestre. Corpul carbonizat al lui unui bărbat în vârstă de 72 de ani, a fost găsit într-o camera a locuinţei. Decesul acestuia a survenit la data de 30.12.2025, iar anterior incendiului, familia a desfăşurat activităţi de priveghi în locuinţă’, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ.

În urma incendiului au ars casa de locuit şi anexele gospodăreşti.

Pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit de la o lumânare lăsată nesupravegheată. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 10:22

Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei

Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei. Astăzi, 31 decembrie 2025, valorile termice din regiunea oldovei vor fi comparabile...

Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei
IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:47

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou

Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou În data de 31 decembrie 2025, pentru buna desfășurare a...

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou
În noaptea de Revelion, C.T.P. Iași va asigura transport special
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:45

În noaptea de Revelion, C.T.P. Iași va asigura transport special

În noaptea de Revelion, după terminarea evenimentelor din Piața Palatului, C.T.P. Iași va asigura transport special pentru a vă întoarce în...

În noaptea de Revelion, C.T.P. Iași va asigura transport special
CTP Iași: Program special de sărbători
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:40

CTP Iași: Program special de sărbători

Program special de sărbători 31 decembrie- mijloacele de transport din zona urbană vor circula până la ora 21:30, iar autobuzele din zona...

CTP Iași: Program special de sărbători
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:35

BOTOȘANI: Restricții de circulație în seara de Revelion

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea, în condiții de siguranță, a spectacolului de Anul Nou, organizat de municipalitate pe Pietonalul...

BOTOȘANI: Restricții de circulație în seara de Revelion
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:24

IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026

Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a...

IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 07:53

Revelion de poveste la Focșani 2026!

Revelion de poveste la Focșani 2026! Ne pregătim să trecem în noul an cu cea mai frumoasă petrecere din oraș. Vă așteptăm alături de cei...

Revelion de poveste la Focșani 2026!
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 07:51

Petrecerea publică de Revelion 2026 la Galați

Fără focuri de artificii, dar cu muzică live, energie și atmosferă de sărbătoare pentru petrecerea publică de Revelion 2026. Evenimentul va...

Petrecerea publică de Revelion 2026 la Galați