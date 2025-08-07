Muzeul Județean Botoșani: Dimineți de august la muzeu

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:11

Muzeul Județean Botoșani vă invită, în perioada 9-10 august 2025, începând cu ora 10.00, la ateliere de pictură pe sticlă dedicate adulților pasionați de artă și de frumos.

Acestea sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru cei care au deja experiență artistică. Pășiți în lumea fantastică a picturii pe sticlă, o formă de artă atemporală care combină culoarea, lumina și creativitatea. Alăturați-vă unei călătorii magice pentru a explora istoria și tehnicile acestei arte.

Pregătiți-vă să fiți emoționați într-o lume în care fiecare bucată de sticlă spune o poveste. Nu ratați aventura de a găsi combinația de forme și culori potrivită pentru a vă transforma viziunea într-o realitate uimitoare. Creați și bucurați-vă de sesiunea practică de pictură pe sticlă, învățând și exersând pe baza instrucțiunilor și sfaturilor personalizate, oferite de un artist plastic pasionat.

Într-un cadru relaxant, cu muzică ambientală, acordați-vă timp pentru a savura ceaiul sau cafeaua ce vă așteaptă, în timp ce discutați despre cultură, tradiție, artă. Bucurați-vă de această pauză de relaxare și învățare, apoi finalizați proiectul de pictură pe sticlă și împărtășiți-vă munca și noile deprinderi cu alți creatori, adăugând astfel profunzime incursiunii dumneavoastră în lumea culorii și a expresivității.

Plecați cu mai mult decât o simplă lucrare de artă – luați acasă o amintire realizată de propriile mâini.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 50 lei/persoană. Înscrierea se face la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până la data de 8 august 2025.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență artistică unică!