Municipiul Onești a obținut titlul de „Oraș European al Sportului 2026”

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 12:44

Municipiul Onești a primit decizia oficială a ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), prin care i se acordă titlul de „Oraș European al Sportului 2026”, o recunoaștere internațională a implicării comunității locale în promovarea sportului, a performanței și a valorilor europene ale fair-play-ului și incluziunii sociale.

Decizia ACES Europe a fost comunicată oficial astăzi, 30 octombrie 2025, în cadrul ședinței Consiliului Local, mulțumind tuturor celor care au contribuit la elaborarea și susținerea dosarului de candidatură.

Această recunoaștere aparține întregii comunități oneștene – sportivilor, antrenorilor, profesorilor, cluburilor și voluntarilor care s-au implicat cu sufletul în acest proiect.

Titlul de Oraș European al Sportului 2026 nu este doar o distincție simbolică, ci un angajament că Oneștiul va continua să investească în sport, sănătate și educație prin mișcare.

Vizita oficială a delegației ACES Europe a avut loc la Onești pe data de 21 octombrie 2025, membrii comisiei internaționale apreciind diversitatea infrastructurii sportive, implicarea autorităților locale și spiritul comunitar din jurul sportului.

În anul 2026, municipalitatea va organiza o serie de evenimente, competiții și campanii tematice dedicate acestui titlu, consolidând rolul Oneștiului (orașul natal al Nadiei Comăneci) ca pol sportiv al regiunii Moldovei și promotor valorilor olimpice. (Comunicat Primăria municipiului Onești/ FOTO Primăria Onești)