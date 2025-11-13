Ascultă Radio România Iași Live
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 19:08

Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa sau Braşov, care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion pentru a proteja mediul şi bunăstarea animalelor.

Seria evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă începe în apropierea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al oraşului, şi se încheie pe 11 ianuarie 2026. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

