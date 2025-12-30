Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Prim plan » Regional Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea

Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea

Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea

Publicat de Andreea Drilea, 30 decembrie 2025, 13:54 / actualizat: 30 decembrie 2025, 14:56

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 30-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

MESAJ 1/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

      În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

      Notă: intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 30-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;,
Mesaj :

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

      În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50…65 km/h, viscolind ninsoarea.
      În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 30-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20
Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

      În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit.
Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

      Notă: Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:
Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 10:53

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Ca urmare a manifestării vântului puternic din ultimele 24 de ore, pompierii botoșăneni, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de...

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt
Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 10:43

Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie

UPDATE ora 10:45 – Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în...

Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie
Revelionul Ieșenilor 2026
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:40

Revelionul Ieșenilor 2026

Revelionul Ieșenilor 2026 Iașul întâmpină Noul An în Piața Palatului Culturii! Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași...

Revelionul Ieșenilor 2026
REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:31

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava invită toți sucevenii și oaspeții...

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:26

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧! Programul...

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:56

Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale

O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică spre luni, în urma incendiu declanşat, cel mai...

Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:41

Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore

Un număr de 28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea şase au ajuns la spital, a informat luni...

Salvamont România: Şase oameni au ajuns la spital după ce au fost salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 08:32

Revelion 2026 în Centrul Civic Vaslui

La Vaslui, Revelionul ne va găsi pe toți, ca în fiecare an, în Centrul Civic, pentru a-l întâmpina pe 2026 împreună, cu cele mai bune...

Revelion 2026 în Centrul Civic Vaslui