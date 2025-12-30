Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20

Fenomene și zone vizate: conform textului și hărții

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Notă: Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).