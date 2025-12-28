Ascultă Radio România Iași Live
Regional » (METEO) Coduri de vreme rea în Moldova: rafale puternice și ninsori viscolite

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 19:18

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate:intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Moldova

În Moldova va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…5 cm. În Carpații Orientali se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 02

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului, ninsori viscolite și vizibilitate foarte redusăla
altitudini în general de peste 1700 m

Zone vizate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a
Moldovei, vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

În nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic și
vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90…100 km/h.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: ninsori însoțite de vânt foarte puternic și vizibilitate aproape de zero în Carpații de Curbură, la peste 1700 m

În intervalul menționat în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, zăpadă viscolită și vizibilitate scăzută în Carpații de Curbură, la peste 1700 m

Zone vizate: zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău și județele Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați

În Moldova vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

