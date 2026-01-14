Medicii atrag atenţia asupra aglomerării Unităților de Primiri Urgențe

În Unităţile de Primiri Urgenţe ale spitalelor din ţară, se prezintă în această perioadă foarte mulţi pacienţi, iar medicii atrag atenţia că există o presiune mare asupra personalului.

În camera de gardă a Spitalului de Urgenţă din Suceava, spre exemplu, au ajuns în ultimele două săptămâni câteva mii de oameni, iar mulţi dintre ei cu probleme de sănătate care ar fi putut fi evaluate şi la un cabinet de medicină generală.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, medicul urgentist Tiberius Brădăţan: Până în data de 13, la unitatea de primire a urgenţelor au ajuns peste 3.200 de pacienţi – o medie de 250 de pacienţi în fiecare zi. Foarte mulţi copii au venit, mai ales în primele zile ale anului, cu afecţiuni respiratorii în principal, şi trebuie să facem precizarea că este o recrudescenţă a gripei, dar în acelaşi timp avem şi foarte mulţi pacienţi cu afecţiuni cronice care s-au acutizat, un număr destul de mare de pacienţi tineri, care se adresează în UPU pentru simptomatologie care ţine de dureri toracice sau de simptome vertiginoase, simptomatologie care ar putea fi adresată în primă fază şi unui cabinet de medicină generală, de medicină de familie.

Numărul mare de pacienţi cu probleme de sănătate medii sau minore, raportat la personalul medical existent, a făcut să crească timpul de aşteptare până când pacientul a putut fi văzut de medicii de gardă, ceea ce de multe ori a provocat iritare în rândul pacienţilor şi aparţinătorilor, dar a generat şi momente tensionate între aceştia şi echipele medicale.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)