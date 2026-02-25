„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 06:59

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este partener în derularea celei de-a XI-a ediții a manifestării „Mărțișor – simbol și tradiție”, organizate de Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” din Iași și Primăria Municipiului Iași.

Evenimentul se desfășoară în perioada 27 februarie – 2 martie 2026, între orele 10.00 și 19.00, pe Bulevardul pietonal „Ștefan cel Mare și Sfânt” (zona de acces dinspre Palatul Culturii), reunind la Iași peste 30 de meșteri populari din diferite zone etnografice din România și Republica Moldova.

„Mărțișorul aduce din nou în mijlocul comunității ieșene meșterii populari, pe care vă invităm să îi susțineți și, totodată, să descoperiți câteva dintre tainele meșteșugului lor, pentru a duce mai departe acest valoros simbol tradițional românesc, inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității – UNESCO”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” Iași aniversează, în 2026, împlinirea a 18 ani de activitate dedicată promovării și valorificării meșteșugurilor tradiționale românești. „Primul eveniment organizat sub semnul acestei aniversări este tradiționala manifestare cultural-interactivă dedicată mărțișorului. Invităm publicul să participe la activitățile noastre și să se bucure de atmosfera autentică a începutului de primăvară”, subliniază Silvia Cozmîncă, președinta Asociaţiei „ART-Meşteşugurile Prutului” Iași.

Programul evenimentului cuprinde, alături de expoziția cu vânzare de mărțișoare tradiționale, numeroase demonstrații practice, realizate la stand de către meșterii populari, precum și ateliere de educație muzeală și inițiere în tehnica realizării mărțișorului tradițional, susținute de specialiști ai Muzeul Etnografic al Moldovei.

Parteneri ai acestei ediții sunt, de asemenea, Palatul Copiilor Iași, Asociația Societăților Imobiliare din Moldova (ASIM) și Asociația „Dialog Pentru Dezvoltare” Iași.