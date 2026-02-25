Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » „Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)

„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)

„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 06:59

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este partener în derularea celei de-a XI-a ediții a manifestării „Mărțișor – simbol și tradiție”, organizate de Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” din Iași și Primăria Municipiului Iași.

Evenimentul se desfășoară în perioada 27 februarie – 2 martie 2026, între orele 10.00 și 19.00, pe Bulevardul pietonal „Ștefan cel Mare și Sfânt” (zona de acces dinspre Palatul Culturii), reunind la Iași peste 30 de meșteri populari din diferite zone etnografice din România și Republica Moldova.

„Mărțișorul aduce din nou în mijlocul comunității ieșene meșterii populari, pe care vă invităm să îi susțineți și, totodată, să descoperiți câteva dintre tainele meșteșugului lor, pentru a duce mai departe acest valoros simbol tradițional românesc, inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității – UNESCO”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” Iași aniversează, în 2026, împlinirea a 18 ani de activitate dedicată promovării și valorificării meșteșugurilor tradiționale românești. „Primul eveniment organizat sub semnul acestei aniversări este tradiționala manifestare cultural-interactivă dedicată mărțișorului. Invităm publicul să participe la activitățile noastre și să se bucure de atmosfera autentică a începutului de primăvară”, subliniază Silvia Cozmîncă, președinta Asociaţiei „ART-Meşteşugurile Prutului” Iași.

Programul evenimentului cuprinde, alături de expoziția cu vânzare de mărțișoare tradiționale, numeroase demonstrații practice, realizate la stand de către meșterii populari, precum și ateliere de educație muzeală și inițiere în tehnica realizării mărțișorului tradițional, susținute de specialiști ai Muzeul Etnografic al Moldovei.

Parteneri ai acestei ediții sunt, de asemenea, Palatul Copiilor Iași, Asociația Societăților Imobiliare din Moldova (ASIM) și Asociația „Dialog Pentru Dezvoltare” Iași.

Etichete:
Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 10:35

Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general...

Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova
(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 09:49

(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în privința...

(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori
Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 07:08

Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus

Arta ca reflecție și strategie Classix in Focus completează ediția Art & Mind 2026 Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul...

Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus
Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 07:03

Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener instituțional al Fundației World Vision România, organizează miercuri,...

Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 06:50

Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică

Guvernul a adoptat ieri, prin ordonanţă de urgenţă, reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică. Într-o...

Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 12:37

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului...

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 12:16

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind...

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:59

(AUDIO) Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” lansează un nou program de master din toamnă

Un nou program de master va fi disponibil pentru studenții Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava din toamna acestui an. Programul este...

(AUDIO) Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” lansează un nou program de master din toamnă