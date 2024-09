Marcel Ciolacu: Autostrada Moldovei reprezintă cea mai mare realizare după Revoluţie

Autostrada Moldovei reprezintă cea mai mare realizare după Revoluţie, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, acesta subliniind că partea de cofinanţare a proiectului de la bugetul de stat a ajuns la 60%.

‘Am venit cu domnul ministru şi cu domnul Simonis să arătăm că sunt autostrăzi şi în Moldova, nu numai la Timişoara şi la Timiş, şi am venit de la Vadu Paşii pe autostradă, am condus personal până la Focşani. Din punctul meu de vedere, e cea mai mare realizare după Revoluţie, e un moment de mândrie pentru toţi românii, faptul că am reuşit după 35 de ani să începem să terminăm porţiuni din Autostrada Moldovei’, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a punctat că rămân şi alte provocări în zona proiectelor de infrastructură rutieră, precum autostrăzile A8 şi A13.

‘Normal că rămân provocările cu A8, cu A13, tot drumul am vorbit cu domnul ministru despre zona pe care o avem finanţată, zona pe care nu o avem finanţată, ce avem de negociat la Comisie în perioada următoare, pentru că am ajuns la o cofinanţare de aproape 60% pe Autostrada Moldovei din bugetul de stat’, a declarat Ciolacu.

Şeful Executivului a punctat faptul că în regiunea Moldovei sunt în implementare şi o serie de proiecte care vizează construirea de spitale noi şi centre de învăţământ dual.

‘Repet, e un moment important, de mândrie, şi vorbesc aici nu doar de Autostrada Moldovei, vorbesc de Spitalul Regional de la Iaşi, vorbim, din PNRR, de Spitalul de la Bacău, Spitalul de la Focşani, vorbim de Spitalul de la Vaslui, vorbim de 28 de centre în învăţământul dual. De fapt, în sfârşit, se întoarce Moldovei ceea ce era corect de la început, dacă s-ar fi luat aceste măsuri în timp real, în acest moment, prietenii, rudele noastre nu ar fi ales să plece în străinătate. Este şi o gândire strategică pentru zona Moldovei, şi în zona de căi ferate, şi în porturile de la Dunăre din Brăila şi Galaţi şi, nu în ultimul rând, cum este normal, cu terminalul din Portul Constanţa’, a declarat Ciolacu.

Şeful Executivului a făcut precizările la finalul vizitei pe care a efectuat-o, joi, împreună cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe Autostrada A7, tronsonul Buzău-Focşani, pentru a verifica stadiul lucrărilor. AGERPRES/FOTO captură video