Prima pagină » Știri » Regional » Lucrările la Secția de Oncologie a Spitalului „Mavromati” din Botoșani au fost reluate

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 10:41

Vești încurajatoare privind lucrările de la Secția de Oncologie a Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani.

După luni de tergiversări și incertitudini, șantierul a fost reluat în acest an, iar conducerea unității medicale anunță că, în prezent, se lucrează într-un ritm susținut.

Managerul spitalului, Corneliu Prepeliță, spune că monitorizează personal, zilnic, stadiul lucrărilor. Potrivit acestuia, pe șantier sunt peste 25 de muncitori care lucrează constant, iar firma subcontractoare dispune de utilajele necesare pentru desfășurarea intervențiilor.

În această perioadă se execută lucrări de reabilitare și consolidare a structurii de rezistență, o etapă complexă, care presupune proceduri mai anevoioase. Ritmul a fost influențat și de condițiile meteo nefavorabile din ultimele luni.

Conducerea spitalului speră ca lucrările să fie finalizate în timp util. O parte din intervenții, aproximativ 25 la sută din total, este realizată de un partener al antreprenorului general, urmând ca decontarea să fie făcută direct către acesta.

Reabilitarea Secției de Oncologie este una dintre investițiile așteptate de pacienți și cadrele medicale, după o perioadă îndelungată în care proiectul a fost marcat de blocaje.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

