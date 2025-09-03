Lucrări la barajul Stânca-Costești. Trafic restricționat

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 06:17

În atenția participanților la traficul transfrontalier! În perioada 4–5 septembrie 2025, traficul pe coronamentul barajului Stânca-Costești, din județul Botoșani, se va desfășura pe o singură bandă, din cauza lucrărilor de montaj a grătarului de la priza de apă aferentă conductei de utilități.

Lucrările se vor desfășura, joi, între orele 08:00–16:00 și vineri între orele 08:00–15:00

În aceste intervale există riscul apariției unor timpi crescuți de așteptare la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-Costești.

Pentru a evita disconfortul, poliția de frontieră recomandă ca alternativa să fie Punctul de trecere Sculeni (Iași) sau Punctul de trecere Rădăuți Prut (Botoșani), aflate în apropiere.

