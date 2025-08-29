Lucrări de igienizare și decolmatare pe râurile din Vaslui și Galați

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 10:51

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad desfășoară, în județele Vaslui și Galați, ample lucrări de igienizare, salubrizare, decolmatare și deblocare a cursurilor de apă afectate de inundațiile din perioada 13–19 septembrie 2024.

Intervențiile au început în luna mai și au ca scop refacerea capacității de scurgere a albiilor și reducerea riscului de viituri.

În județul Vaslui au fost finalizate lucrările pe mai multe cursuri de apă, printre care Jarăvâț, Trestiana și Mihona.  Lucrările constau în curățarea vegetației, sedimentelor și obstacolelor din albie, reprofilarea unor sectoare pentru restabilirea secțiunii transversale inițiale și stabilizarea temporară a malurilor afectate de eroziune. Acestea sunt lucrări de întreținere curentă și nu implică modificări structurale majore ale cursurilor de apă.

„Pentru diminuarea riscurilor asociate viiturilor, un rol important îl au unitățile administrativ-teritoriale. Este esențial ca acestea să identifice și să elimine punctele critice de pe cursurile de apă, precum podețele improvizate, gardurile construite în albie sau depozitele de materiale din zonele de protecție”, au transmis reprezentanții ABA Prut-Bârlad.

În această lună lucrările de întreținere vor fi finalizate.

În paralel, ABA Prut-Bârlad a semnat contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente unor investiții majore în infrastructura hidrotehnică: două lucrări pe cursurile râurilor Mihona și Zorleni din județul Vaslui. Aceste investiții vizează consolidarea și amenajarea hidraulică a zonelor cu risc crescut la inundații.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO ISU GL

