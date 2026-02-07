Investiție în educație: Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 6 Suceava, transformată într-un spațiu modern de lectură

Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 6 din Suceava a fost modernizată și transformată într-un spațiu dedicat lecturii și studiului, adaptat nevoilor elevilor. Proiectul a fost realizat prin parteneriate cu mediul privat și prin implicarea conducerii unității de învățământ.

Un rol central l-a avut directorul școlii, Țimpău Diana Iuliana, care a coordonat atragerea fondurilor și colaborarea cu partenerii.

Compania Egger România a contribuit cu o sponsorizare de 18.000 de lei, sumă utilizată pentru realizarea mobilierului central al bibliotecii. Rafturile și structurile din lemn oferă un design modern și o organizare eficientă a spațiului. Amenajarea a fost completată cu mobilier în valoare de 10.000 de lei, pus la dispoziție de Asociația Dedeman. Mesele, scaunele ergonomice și zonele de relaxare creează un cadru potrivit pentru lectură și activități educative.

Biblioteca este organizată în zone distincte pentru studiu individual, lucru în echipă și relaxare. Spațiul modern încurajează lectura și participarea elevilor la activități educaționale. Reprezentanții școlii consideră că investiția contribuie la dezvoltarea competențelor de citire și a gândirii critice. Modernizarea bibliotecii este prezentată ca un exemplu de colaborare eficientă între școală și mediul privat, cu impact direct asupra procesului educațional.