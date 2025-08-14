Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui







Autorităţile au finalizat, miercuri, ecologizarea zonei Mădei, din comuna Borca, grav afectată de viiturile formate în noaptea de 27/28 iulie, a informat Prefectura Neamţ.

Peste şapte hectare din albia râului Bistriţa şi zonele adiacente au fost acoperite de mâl, lemne, deşeuri, resturi menajere şi cadavre de animale.

‘Intervenţia a vizat eliminarea acestor depuneri, colectarea şi evacuarea lemnului, îndepărtarea deşeurilor şi reconfigurarea secţiunilor de albie afectate. Lucrările au fost esenţiale pentru restabilirea scurgerii normale a apei şi pentru reducerea riscului de blocaje viitoare. Dacă, la început, imaginile din zonă arătau o situaţie critică, astăzi, cea mai mare parte a suprafeţei a fost curăţată, iar echipele aflate pe teren lucrează acum la ultimele detalii, pentru ‘cosmetizarea’ zonei’, a transmis Prefectura Neamţ.

În urma situaţiei create în zona Mădei din cauza resturilor aduse de viituri, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a decretat, pe 4 august, stare de alertă în comuna Borca.

O situaţie similară ca la Mădei, dar de o anvergură mult mai mare, este pe lacul Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului.

Până acum au fost scoşi de pe luciul apei peste 500 de metri cubi de material lemnos.

De asemenea, au fost colectate sute de kilograme de deşeuri plastice, deşeuri amestecate şi deşeuri din construcţii.

Acţiunea de ecologizare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui continuă în ritm accelerat.