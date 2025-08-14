Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui

Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 10:48


Autorităţile au finalizat, miercuri, ecologizarea zonei Mădei, din comuna Borca, grav afectată de viiturile formate în noaptea de 27/28 iulie, a informat Prefectura Neamţ.

Peste şapte hectare din albia râului Bistriţa şi zonele adiacente au fost acoperite de mâl, lemne, deşeuri, resturi menajere şi cadavre de animale.

‘Intervenţia a vizat eliminarea acestor depuneri, colectarea şi evacuarea lemnului, îndepărtarea deşeurilor şi reconfigurarea secţiunilor de albie afectate. Lucrările au fost esenţiale pentru restabilirea scurgerii normale a apei şi pentru reducerea riscului de blocaje viitoare. Dacă, la început, imaginile din zonă arătau o situaţie critică, astăzi, cea mai mare parte a suprafeţei a fost curăţată, iar echipele aflate pe teren lucrează acum la ultimele detalii, pentru ‘cosmetizarea’ zonei’, a transmis Prefectura Neamţ.

În urma situaţiei create în zona Mădei din cauza resturilor aduse de viituri, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a decretat, pe 4 august, stare de alertă în comuna Borca.

O situaţie similară ca la Mădei, dar de o anvergură mult mai mare, este pe lacul Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului.

Până acum au fost scoşi de pe luciul apei peste 500 de metri cubi de material lemnos.

De asemenea, au fost colectate sute de kilograme de deşeuri plastice, deşeuri amestecate şi deşeuri din construcţii.

Acţiunea de ecologizare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui continuă în ritm accelerat. AGERPRES/FOTO Prefectura NT

Etichete:
Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură
Prim plan joi, 14 august 2025, 07:44

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, avertizează că Vladimir Putin „nu a fost, nu este și nu...

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură
Inundaţii Neamţ/Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca este nepotabilă
Prim plan joi, 14 august 2025, 07:43

Inundaţii Neamţ/Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca este nepotabilă

Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca, localităţi afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie, este nepotabilă, a informat...

Inundaţii Neamţ/Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca este nepotabilă
CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Prim plan joi, 14 august 2025, 06:53

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie

Din septembrie, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii de sănătate gratuite doar dacă rudele care le au în întreținere...

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite
Prim plan joi, 14 august 2025, 06:51

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

O nouă tentativă de fraudă informatică vizează utilizatorii din România, folosind imaginea e-Guvernare (Sistemul Electronic...

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 23:12

UPDATE: Deținutul evadat din ambulanță, prins de polițiști pe un câmp din apropierea Bacăului

UPDATE – Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar au depistat persoana...

UPDATE: Deținutul evadat din ambulanță, prins de polițiști pe un câmp din apropierea Bacăului
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 22:13

(UPDATE) Explozie la Letea Veche (Bacău)/Cei 4 răniţi au ajuns la spitale din Bucureşti şi Timişoara; transferul – cu aeronave SMURD

UPDATE – Una dintre cele trei persoane adulte, care au suferit arsuri, în urma exploziei care a avut loc miercuri la o casă din localitatea...

(UPDATE) Explozie la Letea Veche (Bacău)/Cei 4 răniţi au ajuns la spitale din Bucureşti şi Timişoara; transferul – cu aeronave SMURD
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 18:42

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Deficitul României a fost cu 2,2 miliarde de euro mai mare în primele şase luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, ajungând...

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 18:39

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut miercuri proba la alegere a profilului și specializării. Candidații care s-au...

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării