Inundaţii Neamţ/Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca este nepotabilă

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 07:43 / actualizat: 14 august 2025, 8:45

Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca, localităţi afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie, este nepotabilă, a informat Prefectura Neamţ.

Situaţia a ieşit la iveală în urma monitorizării efectuate de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, care au prelevat probe din opt fântâni din Farcaşa şi două din Borca, ce au fost dezinfectate anterior.

Potrivit ultimelor rezultate de laborator, apa conţine e-coli şi coliformi.

‘Analizele au vizat verificarea conformităţii parametrilor fizico-chimici şi microbiologici. Rezultatele citirii efectuate la 24 de ore indică faptul că parametrii microbiologici determinaţi nu se încadrează în limitele admise. (…) Până la acest moment, din datele centralizate de la reţeaua medicală din teritoriu, nu au rezultat suspiciuni de îmbolnăvire în rândul populaţiei din zonele afectate’, a transmis Prefectura Neamţ.

Primăriile au fost informate oficial pentru a dispune măsurile necesare protejării sănătăţii publice.

Reprezentanţii DSP Neamţ continuă monitorizarea situaţiei din teren şi transmit zilnic actualizări către Prefectură. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

