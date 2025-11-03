Ascultă Radio România Iași Live
Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” – ediția 2025 – 2026

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” – ediția 2025 – 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 10:15

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”

Incubatorul a revenit pentru ediția 2025 – 2026!

Cei doi tineri, împreună cu mentorii Incubator Radio România Iași, vor învăța ce înseamnă să fii om de radio.

Incubator Radio România Iași, proiect marca Radio România Iași, își propune să instruiască tineri pasionați de radio care își doresc o cariera la microfon.

Aurora Sarig și Eduard Iacob, voluntari la Asociația Studenților Jurnaliști Iași, în matinal cu Adina Șuhan:

Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse din Franţa şi reînhumate la Iaşi pe 13 noiembrie
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 12:16

Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse din Franţa şi reînhumate la Iaşi pe 13 noiembrie

Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în ţară, din Franța, şi...

Melisa, o fetiță de 12 ani din Iași, luptă cu o boală rară și are nevoie de ajutor pentru tratament
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 11:44

Melisa, o fetiță de 12 ani din Iași, luptă cu o boală rară și are nevoie de ajutor pentru tratament

Melisa Pântiru, o fetiță de 12 ani din Iași, se confruntă cu o boală rară care îi afectează grav sistemul imunitar. După numeroase...

350 de poduri din județul Neamț, verificate de o comisie de specialitate
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 11:16

350 de poduri din județul Neamț, verificate de o comisie de specialitate

350 de poduri rutiere din județul Neamt au fost verificate de o comisie constituită prin ordin de prefect. Fiecare construcție a fost analizată...

Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale (Doha, 3–6 noiembrie 2025)
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 11:00

Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale (Doha, 3–6 noiembrie 2025)

Astăzi a început la Doha Second World Summit for Social Development (a doua ediție a Summitului Mondial pentru Dezvoltare Socială), cel mai...

Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 10:32

Se plantează la Voinești, județul Iași! Georgiana Arsene, inginer silvic, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Se plantează la Voinești, județul Iași!   Vineri, 7 noiembrie, se plantează fapte bune la Voinești! Acțiunea face parte din proiectul...

Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 10:08

Bozankaya continuă livrările de vehicule către România într-un ritm accelerat

Bozankaya, producător de sisteme electrice de transport public, continuă livrările către România într-un ritm accelerat, în cadrul...

Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 08:01

TVR Iași aniversează astăzi 34 de ani de emisie

TVR Iași, postul regional al Societății Române de Televiziune, care emite în regiunea Moldovei, sărbătorește astăzi 34 de ani de emisie. TVR...

Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 07:51

(UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului

UPDATE ora 07:50 –  Un puternic seism, cu magnitudinea 6,3 grade pe scara Richter, s-a produs în nordul Afganistanului, în apropiere de...

