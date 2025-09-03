Început de an școlar: peste 62.000 de copii revin la cursuri în Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 16:19

Luni, 8 septembrie 2025, va începe un nou an școlar. În Municipiul Iași vor veni și reveni la cursuri în jur de 62.000 de preșcolari și elevi: circa 54.000 la unitățile de învățământ de stat și aproximativ 8.000 la cele private.

Primarul Mihai Chirica va participa luni, 8 septembrie 2025, la festivități de deschidere a noului an școlar în Municipiul Iași, alături de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași, după următorul program:

• 8.30 – Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”

• 9.30 – Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”

• 10.20 – Colegiul Național

• 10.40 – Colegiul „Costache Negruzzi”

• 11.45 – Grădinița cu Program Prelungit nr. 13

„Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraş care şi-a făcut din învăţătură un blazon. Avem cele mai bune școli și licee din ţară, adică şi cei mai buni educatori, învățători și profesori, avem o galerie considerabilă de olimpici, deţinem cea mai veche universitate din România şi suntem unul dintre cele mai importante centre universitare al ţării!

Primăria Municipiului Iași susține astăzi cel mai mare program de investiții în educația ieșeană din toate timpurile. Circa 100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică a clădirilor școlare, construirea de noi spații de unități de învățământ, de laboratoare, terenuri și săli de sport, pentru dotarea cu echipamente informatice și cu mobilier școlar.

Tuturor celor implicați în educație – preșcolari și elevi, dascăli și personal auxiliar, părinți – le doresc mult succes în noul an școlar!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Investiții finalizate de peste 20 de milioane de euro, inaugurate odată cu deschiderea noului an școlar

Primăria Municipiului Iași susține în această perioadă cel mai mare și mai ambițios program de investiții în Educație din istoria orașului nostru. Cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență și Programul Operațional Regional, dar și cu bani din bugetul local a fost pus la punct un program de investiții în valoare totală de circa 100 de milioane de euro. O parte importantă a acestor investiții au fost finalizate sau vor fi recepționate în perioada următoare.

Situația investițiilor finalizate este următoarea:

1. Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”

a. Lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică

Valoarea contractului de lucrări: 6.265.224,04 lei.

Fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Valoarea totală a proiectului: 8.024.817,03 lei

b. Construirea unei noi săli de sport

Buget local

Valoarea contractului de lucrări: 2.837.614,5 lei

2. Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții

Lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică la clădirea căminului

Valoarea contractului de lucrări: 6.985.675,25 lei

Fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Valoarea totală a proiectului: 8.804.827,86 lei

3. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”

Lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică la Corpurile C1, C5, C6 și C8

Valoarea contractului de lucrări: 30.165.713,97 lei

Fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Valoarea totală a proiectului: 33.639.288,17 lei

4. Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”

Construirea unei noi săli de sport

Buget local

Valoarea contractului de lucrări: 7.326.240 lei

5. Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”

Lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică

Valoarea contractului de lucrări: 4.859.394,74 lei

Fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Valoarea totală a proiectului: 8.173.334,06 lei

6. Grădinița cu Program Prelungit nr. 13

Lucrări de reabilitare și modernizare

Fonduri europene prin Programul Operațional Regional

Valoarea proiectului: 11.030.249,75 lei

7. Școala Gimnazială „George Coșbuc”

Construirea unei noi săli de sport

Valoarea contractului de lucrări: 2.870.277,07 lei

Buget local

8. Centrul Multifuncțional Cicoarei – Centrul Municipal pentru Educație și Sport Iași (CMESIS)

Construirea de spaţii pentru activităţi educative și sportive dedicate dezvoltării copiilor şi tinerilor care locuiesc în special în cartierul Cicoarei şi în zonele învecinate

Fonduri europene prin Programul Operațional Regional

Valoarea proiectului: 19.181.049,82 lei

Valoarea totală a celor nouă obiective de investiții enumerate este de circa 101,7 milioane de lei, peste 20 de milioane de euro!

Celelate obiective finalizate vor fi prezentate în perioada următoare.

Alte investiții prin PNRR în derulare

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5: „Valul Renovării” avem proiecte în derulare care privesc reabilitarea termică a 21 de clădiri a 14 unități școlare. Valoarea totală a celor 14 proiecte este de 129.540.160,55 lei, circa 26 de milioane de euro!

În afara celor trei unități școlare menționate (Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” și Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții), celelalte 10 proiecte vizează:

1. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”

• Valoarea proiectului: 5.221.077,84 lei

• Contract semnat cu SC Conest SA pentru o sumă de 4.625.635,02 lei

• Stadiul lucrărilor: 90%

2. Grădinița cu Program Normal nr. 15 – Corp C1 (din structura Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”)

• Valoarea proiectului: 1.671.443,93 lei

• Contract semnat cu SC Prauco AMV Craft SRL pentru o sumă de 1.670.792,05 lei

• Stadiul lucrărilor: 60%

3. Grădinița cu Program Prelungit nr. 15 (din structura Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu”)

• Valoarea proiectului: 2.249.459,72 lei

• Contract semnat cu SC CVF Designer 2008 SRL pentru o sumă de 2.060.038 lei

• Stadiul lucrărilor: 70%

4. Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”

• Valoarea proiectului: 8.389.589,47 lei

• Contract semnat cu SC Con Ted Company SRL pentru o sumă de 7.297.309,86 lei

• Stadiul lucrărilor: 75%

5. Liceul Tehnologic „Petru Poni”

• Valoarea proiectului: 5.464.106,25 lei

• Contract semnat cu SC Alconf SRL pentru o sumă de 3.889.934,17 lei

• Stadiul lucrărilor: 90%

6. Școala Primară „Petru Poni” – Corp C1 (din structura Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”)

• Valoarea proiectului: 2.759.752,56 lei

• Contract semnat cu SC BMS Holding SRL pentru o sumă de 2624940,22 lei

• Stadiul lucrărilor: 55%

7. Școala Gimnazială „Elena Cuza”

• Valoarea proiectului: 6.835.420,52 lei

• Contract semnat cu SC Fragar Trading SRL pentru o sumă de 6833946,60 lei

• Stadiul lucrărilor: 55%

8. Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” (Clădire C7 – Internat și Clădire C6 – Cantină)

• Valoarea proiectului: 8.586.320,70 lei

• Contract semnat cu SC Complete Solutions SRL pentru o sumă de 6.849.114,02 lei

• Stadiul lucrărilor: 45%

9. Liceul cu Program Sportiv (Clădire C1 – Școala veche)

• Valoarea proiectului: 2.321.058,73 lei

• Contract semnat cu SC Edenic Home SRL pentru o sumă de 2.723.909,87 lei

• Stadiul lucrărilor: 75%

14. Colegiul Național „Mihai Eminescu” (Clădire C1 – Corp A, Clădire C6 – Corp C Internat, Clădire C4 – Corp D Laborator, Clădire C5 – Sala de sport)

• Valoarea proiectului: 19.377.838,36

• Contract semnat cu SC Katar Conneg SRL pentru o sumă de 18.937.187,73 lei

• Stadiul lucrărilor: 15%

Reabilitări și extinderi cu fonduri europene

Printr-un alt contract de finanțare europeană (43.285.051,03 lei – aproximativ 8,76 milioane de euro) prin PNRR – Componenta 15: Educație, Investiția 10: Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi, Primăria va moderniza un colegiu ieșean și va extinde cu spații didactice altele două.

1. Lucrări de eficientizare energetică la Colegiul „Garabet Ibrăileanu”

• Valoarea proiectului: 10.459.614,11 lei

• Contract semnat cu SC Conest SA pentru o sumă de 9.838.167,12 lei

2. Construirea unui nou corp de clădire S+P+2E cu o suprafață de circa 1.482 de metri pătrați, în care vor fi amenajate nouă săli de clasă, spații tehnice și de depozitare la Liceul Teoretic „Miron Costin”

• Valoarea proiectului: 16.871.196,22 lei

• Contract semnat cu SC Conest SA pentru o sumă de 12.191.378,75 lei

3. Extinderea corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a opt noi săli de clasă, spații tehnice și de depozitare la Colegiul „Mihai Eminescu”

• Valoarea proiectului: 15.993.000,69 lei

• Licitație în derulare cu o prevedere financiară de 12.906.648,12 lei; au fost primite două oferte

Mobilier școlar, echipamente IT, laboratoare și cabinete pentru școli și grădinițe

Prin proiectul de „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, finanțat prin PNRR (88.794.414,65 lei – circa 17,97 milioane de euro), Primăria va achiziționa bunuri și dotări care vor fi instalate / montate la 63 de unități de învățământ preuniversitar (13 grădinițe și 50 de școli și licee) din totalul celor 71 din Municipiul Iași. Majoritatea componentelor acestui proiect au fost deja realizate.

Alte lucrări de consolidare cu fonduri guvernamentale și europene

Unul dintre cele mai importante programe de investiții este susținut la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”. Lucrările de consolidare și refuncționalizare a imobilelor – monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 Liceu, vechi din 1891, și Corp C2 Cantină) continuă în ritm susținut. Acestea sunt executate pentru o sumă de 67.272.661,70 lei. Lucrările de la Colegiul Pedagogic beneficiază de o finanțare de 162.561.321,47 lei – cea mai mare din țară! – prin Programul „Școli Sigure și Sănătoase” inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Stadiul lucrărilor a ajuns la circa 30%.

De asemenea, pe 24 aprilie 2025 primarul Mihai Chirica și ministrul Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, au semnat contractul de finanțare, prin Programul Naţional de Investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase”, a lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a cantinei Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”. Bugetul total al acestui proiect este de 25.921.581,15 lei.

Totodată, cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional municipalitatea susține reabilitarea a două corpuri ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, anume atelierele aferente clădirilor C5 și C7. Valoarea celei de-a doua etape a acestui proiect este de 7.072.172,38 lei. Stadiul lucrărilor este de 90%, iar al dotărilor de 100%.

Investițiilor enumerate li se adaugă numeroase alte lucrări și dotări realizate de unitățile de învățământ cu fonduri din bugetul local.

„Copii de nota 10”: ajutoare pentru peste 500 de copii români și ucraineni care încep școala

Cu ocazia începerii noului an școlar, Primăria Municipiului Iaşi și Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi vor organiza din nou acţiunea cultural-caritabilă „Copii de nota 10” pentru copiii familiilor defavorizate din clasele 0 – VIII cu domiciliul în Municipiul Iaşi și aflate în situaţii de risc.

Acțiunea va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 11.00, în Parcul Expoziţiei.

Astfel, 539 de copii (495 din familii ieșene și 44 de copii din familiile din Ucraina refugiate în Iași) vor primi ajutoare în pachete cu produse în valoare de câte 170 lei.

Fiecare copil va primi rechizite şcolare: penar, stilou, pixuri, creioane, stilou plus rezerve, set de pensule, bloc desen, caiete dictando și de matematică etc.

Evenimentul va include și un scurt moment artistic susținut de AKAdemy Talents by Alexandra Amarandei și Haya Dance Studio.

Partenerii evenimentului sunt Ateneul Național din Iași, Servicii Publice SA, Salubris SA și Poliția Locală Iași.

Primăria și companiile municipale, mobilizate pentru începerea școlii

Pe tot parcursul vacanței de vară și în mod deosebit în cursul lunii august municipalitatea a luat toate măsurile în vederea începerii în condiții cât mai bune a noului an școlar.

De altfel, primarul Mihai Chirica a organizat joi, 28 august 2025, o ședință de lucru în vederea pregătirii noului școlar cu directorii din cadrul Primăriei, ai instituțiilor subordonate și ai companiilor. Primarul a dispus ca echipe mixte de la Direcția Tehnică a Primăriei, Servicii Publice SA, Salubris SA și Citadin SA să intervină pentru remedierea oricăror probleme legate de căi de acces (străzi, alei și trotuare), treceri de pietoni (care vor fi prevăzute cu bumpere), indicatoare rutiere, iluminat public, spații verzi, arbori, curățenie, terenuri de sport, spații de joacă, împrejmuiri etc.

Echipele municipalității vor verifica și remedia, dacă este cazul, starea rețelelor de utilități, iar Termo-Service SA va verifica sistemele de termoficare pentru a pregăti sezonul de încălzire.

Suplimentar, toți directorii unităților de învățământ din Municipiul Iași vor fi contactați de reprezentanții Primăriei pentru a semnala eventualele probleme care pot fi remediate rapid de municipalitate, până la începerea școlii.

Direcția de Asistență Socială a luat măsuri pentru repartizarea cadrelor medicale la unitățile de învățământ preuniversitar, dar și universități, astfel încât toți preșcolarii, elevii și studenții să beneficieze de servicii medicale adecvate.

La rândul lor, directorii instituților de cultură (Ateneul Național, Muzeul Municipal, Casa de Cultură a Municipiului, Editura Junimea), alături de reprezentanții Primăriei vor întocmi un program de evenimente culturale pentru anul școlar 2025 – 2026 adresate copiilor și publicului tânăr. Acest program va fi actualizat periodic și transmis unităților școlare pentru a atrage preșcolarii și elevii, alături de cadrele didactice la evenimentele culturale din municipiu.

Curse speciale pentru elevi din 8 septembrie 2025

Începând cu ziua de luni, 8 septembrie 2025, odată cu începerea noului an școlar, Compania de Transport Public (CTP) își reia programul normal, cu toate mijloacele de transport disponibile.

Totodată, CTP va asigura 21 de curse speciale pentru elevi, care vor circula pe următoarele trasee și conform orarului de mai jos:

• traseul 3 (Dancu – Copou) – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.15 din Rond Dancu;

• traseul 5 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 din Dacia;

• traseul 7 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 de la Țuțora;

• traseul 8 – un tramvai, cu plecare la ora 7.15 de la Țuțora;

• traseul 9 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.10 de la Tehnopolis;

• traseul 11 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia;

• traseul 19 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Canta;

• traseul 28 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia;

• traseul 36 – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.20 din Dacia;

• traseul 42 – două autobuze, cu plecare la orele 7.10 și 7.20 de la Frigorifer;

• traseul 43 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 din Păcurari;

• traseul 52 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 de la Piața ACB.

Toate cursele vor avea autocolante sau afișaj electronic speciale pentru identificare. Conducerile Primăriei Municipiului Iași și CTP fac apel la ceilalți călători să respecte specificul acestor curse, accesul în acestea fiind permis doar pentru elevi, iar în cazul preșcolarilor și pentru însoțitori.

Măsuri de siguranță publică, de fluidizare a traficului rutier și de combatere a absenteismului

Odată cu începerea noului an școlar pe 8 septembrie 2025, ca și anii trecuți, Poliția Locală Iași va lua măsuri pentru creșterea nivelului de siguranță a elevilor, asigurarea ordinii publice și siguranței în trafic, identificarea societăților comerciale aflate în apropierea unităților școlare cu privire la respectarea categoriilor de produse care pot fi comercializate, combaterea consumului de droguri, prevenirea delincvenței juvenile și combaterea violenței etc.

Echipele Poliției Locale vor acționa zilnic, în intervalele orare 7.30 – 8.30, 13.00 – 14.00 și 16.00 – 18.00, în zonele unităților de învățământ repartizate. În afara acestor intervale, controlul va fi realizat prin patrulări repetate, respectiv prin includerea unităților de învățământ pe itinerarii de patrulare.

Poliția Locală Iași are în vedere toate unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv grădinițele. (Comunicat Primăria Iași/ FOTO captură youtube)