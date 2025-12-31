În noaptea de Revelion, C.T.P. Iași va asigura transport special

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:45

În noaptea de Revelion, după terminarea evenimentelor din Piața Palatului, C.T.P. Iași va asigura transport special pentru a vă întoarce în siguranță spre casă.

Iată traseele disponibile:

Piața Palatului – CUG – Tehnopolis: 2 autobuze

Piața Palatului – Rond Copou: 2 autobuze

Piața Palatului – Tătărași Sud – Dancu: 2 autobuze

Piața Palatului – Rond Dacia: 2 autobuze

Piața Palatului – Rond Păcurari: 2 autobuze

Vă invităm să ne bucurăm împreună de magia sărbătorilor și să începem noul an în siguranță, circulând cu transportul public!