Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 11:44

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) va conferi luni, 16 martie 2026, ora 14.00, în Sala Senatului, titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române.

Poetă, prozatoare, eseistă și publicistă, Ana Blandiana este o personalitate culturală de prestigiu, apreciată atât în România, cât și pe plan internațional, laureată a numeroase și importante premii și distincții literare, precum: Premiul de poezie al Academiei Române (1970), Premiul Internațional „Herder”, Viena (1982), Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” (1997), Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor (2000), Premiul Internațional Vilenica, Slovenia (2002), Premiul Internațional pentru Poezie „Giuseppe Acerbi”, Italia (2005), Premiul Internațional de Poezie „Camaiore”, Italia (2005), Premiul Revistei Observator Cultural pentru Memorialistică (2014), Distincția și Premiul „Poetul European al Libertății”, Gdańsk (2016), Premiul Griffin pentru excelență în poezie, Toronto (2018), Premiul „Cununa de Aur”, Struga (2019), Premiul „Jan Smrek”, Bratislava (2019), Premiul Internațional „Fondazione Terzo Pilastro”, Roma (2020) etc.

Ana Blandiana este apreciată în România și pe plan internațional nu doar pentru contribuțiile în literatură și publicistică, ci și pentru implicarea civică în perioade dificile, pentru protestul împotriva unui regim opresiv care i-a marcat viața și cariera.

După debutul literar din revista „Tribuna” (1959), Ana Blandiana a fost supusă, de-a lungul anilor, la trei interdicții de publicare: între anii 1959-1964, ca fiică a unui deținut politic; în anul 1985, pentru publicarea a patru poezii în revista „Amfiteatru”. A treia interdicție datează din perioada 1988–1989, ca urmare a publicării unei poezii pentru copii, interpretate ca o parodie la adresa dictatorului comunist.

În martie 1990, Ana Blandiana a contribuit la reînființarea PEN Clubul Român, organizație pe care a condus-o în calitate de președinte între 1990 și 2004, devenind ulterior președinte de onoare.

În noiembrie 1990, Ana Blandiana s-a numărat printre inițiatorii Alianței Civice, organizație pe care a condus-o în calitate de președinte între 1991 și 2001.

În 1993, împreună cu soțul său, scriitorul Romulus Rusan, a inițiat și realizat, sub egida Consiliului Europei, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume (Sighet, România).

Un an mai târziu, în 1994, a înființat Fundația Academia Civică, organizație neguvernamentală care administrează Memorialul de la Sighet și pe care o conduce în calitate de președinte încă de la fondare.

Ana Blandiana a fost distinsă, de-a lungul timpului, cu numeroase titluri de Doctor Honoris Causa, acordate de universități prestigioase din România și din străinătate, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile la literatura română și la viața civică. Printre instituțiile care i-au conferit această distincție se numără: Universitatea de Vest din Timișoara (2014), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2016), Universitatea din Salamanca (2020) etc.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași onorează o personalitate de prestigiu a comunității literare, care și-a pus amprenta în mod decisiv asupra literaturii contemporane, contribuind la necesara metamorfoză a societății românești postdecembriste.

Marți, 17 martie 2026, la ora 17.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, doamna Ana Blandiana va susține conferința „Poezie și proză sau despre ce se vede în oglindă”.