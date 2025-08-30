IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 09:09
Alături de Festivalul INIMO: modificări în circulația mijloacelor de transport.
În perioada 30–31 august 2025, între orele 14:00 – 00:00, circulația tramvaielor în Piața Palatului Culturii va fi închisă.
Pentru buna desfășurare a transportului public:
Pe relația Tehnopolis – Tg. Cucu – Bd. Independenței – Copou vor circula autobuze.
Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim să vă bucurați de festival!
CTP Iași