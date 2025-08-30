Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 09:09

Alături de Festivalul INIMO: modificări în circulația mijloacelor de transport.

În perioada 30–31 august 2025, între orele 14:00 – 00:00, circulația tramvaielor în Piața Palatului Culturii va fi închisă.

Pentru buna desfășurare a transportului public:

Pe relația Tehnopolis – Tg. Cucu – Bd. Independenței – Copou vor circula autobuze.

Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim să vă bucurați de festival!

CTP Iași

Etichete:
Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:59

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative...

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:50

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor şi judecătorilor nu va depăşi 70% din ultimul...

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:46

Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat vineri pe aliaţi să ridice rapid discuţiile privind garanţiile de securitate pentru...

Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare
Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:40

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat, vineri, proiectul de măsuri în domeniul sănătăţii adoptat de Guvern, subliniind că...

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:26

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă

Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze şi este foarte sigur că în această...

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:05

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași

ZIUA LIMBII ROMÂNE • PROGRAM • 2025 30 august 2025, ora 18.00 Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Sala Studio 31 august 2025,...

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași
Prim plan vineri, 29 august 2025, 17:58

IAȘI: Două persoane au murit în urma unui accident petrecut în Deleni, județul Iași

Două persoane și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o prăpastie, pe...

IAȘI: Două persoane au murit în urma unui accident petrecut în Deleni, județul Iași
Prim plan vineri, 29 august 2025, 16:36

(AUDIO) Reduceri salariale semnificative în urma măsurilor fiscal-bugetare, declară liderul SANITAS Iași, Iulian Cozianu

Măsurile fiscal-bugetare cuprinse în pachetele 1 și 2 vor duce la reduceri semnificative ale salariilor angajaților, în unele domenii depășind...

(AUDIO) Reduceri salariale semnificative în urma măsurilor fiscal-bugetare, declară liderul SANITAS Iași, Iulian Cozianu