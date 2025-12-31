IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:47

Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou

În data de 31 decembrie 2025, pentru buna desfășurare a evenimentului „Revelion 2026”, vor avea loc modificări temporare în circulația mijloacelor de transport public, ca urmare a închiderii traficului rutier, începând cu ora 18:00, în Piața Palatului și pe strada A. Panu, între str. Sf. Lazăr și str. Palat.

Modificări trasee tramvai

Traseul 9 – tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze, care vor circula pe itinerariul: Tehnopolis – Podu Roș – str. Palat – str. A. Panu – Târgu Cucu – Copou;

Traseul 8 – suspendat temporar;

Traseele 1, 7 și 13 – tramvaiele vor circula prin Tudor Vladimirescu.

Modificări trasee autobuz

Începând cu ora 20:00, autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 vor circula pe strada Sf. Lazăr.

Vă recomandăm să țineți cont de aceste schimbări atunci când vă planificați deplasările.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un final de an liniștit!