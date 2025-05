Iaşi: Mai multe locuri pentru admiterea la Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi’

Publicat de Andreea Drilea, 29 mai 2025, 11:25

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) deschide înscrierile pentru anul universitar 2025-2026 în perioada 30 iunie – 9 iulie a.c. Cea mai veche și prestigioasă universitate tehnică din țară pune la dispoziție 4.500 de locuri bugetate şi 3.000 de locuri cu taxa pentru licență, masterat și doctorat, repartizate la cele 11 facultăți. Pentru licență, 2.500 de locuri bugetate.

Astfel, pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 2.500 de locuri (români + UE) finanțate de la buget, iar la master, 1.300 de locuri (români + UE) finanțate de la buget. Pe lângă locurile bugetate, TUIASI scoate la concurs aproximativ 3.000 de locuri cu taxă la licență și master. De asemenea, TUIASI continuă să ofere sprijin candidaților români de pretutindeni, cu 380 de locuri bugetate la licență și 118 de locuri bugetate la masterat.

„Creșterea reală a numărului de candidați din ultimii ani a determinat majorarea cifrei de școlarizare alocată de către Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, în ultimii patru ani, numărul locurilor bugetate la studiile de licență a crescut cu aproximativ 20%, iar comparativ cu anul trecut, s-a înregistrat o creștere de 100 de locuri. Concomitent, față de anul 2020, numărul locurilor cu bursă pentru românii de pretutindeni s-a dublat la studiile de licență și a crescut cu 50% la studiile de master. De asemenea, am majorat anual cifra de școlarizare pentru studenții din țări terțe UE, ca urmare a interesului tot mai mare manifestat de aceștia, un efect al participării universității noastre la târgurile educaționale internaționale”, a declarat Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, Rectorul TUIASI.

Deficitul de ingineri și atractivitatea sporită a domeniilor tehnice

În opinia domniei sale, numărul locurilor scoase la admiterea pentru anul universitar 2025-2026 reflectă interesul în creștere al absolvenților de liceu pentru profesiile inginerești și arhitectură, un trend similar cu cel existent la nivel european. „De altfel, în cadrul Uniunii Europene există numeroase directive și programe care susțin formarea, mobilitatea și recunoașterea competențelor în domeniile STEM, acțiuni sprijinite în următorii trei ani cu miliarde de euro. A devenit o realitate că România și Uniunea Europeană se confruntă cu un deficit semnificativ de ingineri în toate celelalte domenii care nu sunt asociate cu IT&C. Acest context, combinat cu dorința de a contracara presiunea economică a SUA și a Chinei, a impus măsuri rapide privind susținerea acestor domenii prin pachete educaționale și prin motivare salarială, dar nu numai, pentru acești specialiști. Acest trend ascendent se reflectă în atractivitatea sporită pentru domeniile universitare tehnice”, a mai adăugat Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, Rectorul TUIASI.

Studiile tehnice asigură o inserție mai ușoară pe piața muncii după absolvire

În opinia conducerii TUIASI, alte motive care au determinat creșterea numărului de locuri la admitere sunt: presiunea cererii de pe piața muncii și promovarea activă a TUIASI. „Mai mulți factori au contribuit la această creștere. Unul evident este solicitarea crescândă la nivel național pentru studiile tehnice, deoarece acestea asigură o inserție mai ușoară pe piața muncii după absolvire. Totuși, acesta nu este singurul motiv. Am avut un număr foarte mare de candidați și în anii precedenți, ceea ce a generat o presiune constantă asupra numărului de locuri disponibile. Anul trecut am avut inițial 2.400 de locuri alocate. Însă, în sesiunea din toamnă, am solicitat și am obținut o suplimentare de 44 de locuri de la minister. Această situație subliniază presiunea continuă asupra numărului de locuri în domeniile tehnice. De asemenea, considerăm că această creștere este rezultatul unei campanii de promovare foarte susținute. Am organizat evenimente atât în licee, cât și în campus. Recent, Zilele Campusului «Tudor Vladimirescu» s-au încheiat cu o participare extraordinară din partea liceenilor. La concertul The Motans am avut peste 5.000 de elevi din Iași și din împrejurimi, la care s-au adăugat 550 de elevi cărora le-am asigurat transportul de la licee din medii defavorizate”, a precizat Prof. univ. dr. ing. Marinel Costel Temneanu, Prorector cu Activitatea Didactică la TUIASI.

Facilități la înscriere: un singur dosar, o singură taxă pentru trei facultăți alese

Similar anilor precedenți, candidații la licență pot alege până la trei facultăți, plătind o singură taxă de înscriere și depunând un singur dosar, urmând să fie admiși la una dintre specializările preferate în funcție de medie. Înscrierea la mai mult de trei facultăți implică o taxă suplimentară. La masterat, admiterea este organizată de fiecare facultate, iar candidații pot opta pentru mai multe domenii, fiind necesară depunerea unui dosar pentru fiecare facultate aleasă, având în vedere specializarea aprofundată.

Informații detaliate despre numărul de locuri disponibile la fiecare facultate, pentru toate ciclurile de studii, sunt disponibile pe site-ul universității, la secțiunile dedicate licenței și masteratului.

Înscrierea pentru Admiterea 2025 se face prin intermediul platformei https://admitere.tuiasi.ro/licenta/, care va fi disponibilă începând cu data de 30 iunie 2025. Candidații vor avea la dispoziție un manual de utilizare a platformei și un ghid cu întrebări frecvente.

Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) va include în procesul de admitere un test grilă (matematică sau informatică, la alegere), programat pe 12 iulie. La Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino, admiterea va include o probă de desen tehnic și desen liber (70% din medie) și media de la bacalaureat (30%). Proba se va susține pe 11 iulie. La celelalte facultăți, admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat sau în combinație cu nota de la o materie relevantă (de exemplu, matematică la ETTI).

Peste 240 poziții vacante de doctoranzi pentru cele 13 domenii de doctorat acreditate

Anul acesta, Școala Doctorală a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași va scoate la concurs peste 240 poziții vacante de doctoranzi, pentru cele 13 domenii de doctorat acreditate, accesibile atât pentru cetățenii români, cât și pentru ceilalți cetățeni ai UE si SEE.

„Dintre pozițiile vacante pentru doctoranzi, 122 (dintre care 3 pentru romi) sunt finanțate de la bugetul de stat (61 cu frecvență cu bursă, 61 cu frecvență redusă, fără bursă). La aceste poziții vacante bugetate se va adăuga aproximativ același număr de locuri care vor fi finanțate din taxe. De asemenea, se vor scoate la concurs 5 poziții vacante de doctoranzi (2 cu bursă) dedicate românilor de pretutindeni (care nu au cetățenie UE).

Pentru cetățenii extracomunitari există de asemenea o capacitate de școlarizare considerabila pentru toate cele 13 domenii de doctorat acreditate, adaptată solicitărilor formulate. Perioada de depunere a acestor dosare de admitere la CSUD-TUIASI este continuă, extinsa pana in data de 18 iulie 2025. Aceste dosare sunt trimise apoi la Ministerul Educației și Cercetării, in vederea emiterii scrisorii de acceptare, care conferă dreptul participării la colocviul de admitere. Programul doctoral pentru acești candidați se poate desfășura integral în limba engleză.

Condițiile excelente oferite (burse foarte atractive – 3.700 lei net/lună timp de 4 ani, infrastructură de cercetare de top, susțineri financiare suplimentare pentru publicare și participare la conferințe și/sau alte forme de perfecționare, perspective certe de angajare în Universitate, Institutele de cercetare sau mediul economic) fac ca aceste poziții vacante de doctorand să fie foarte atractive pentru absolvenții de studii de licență (și eventual master) care au acumulat anterior minim 300 de credite transferabile.

Admiterea (organizată la nivelul facultăților, în baza unor metodologii foarte transparente și echilibrate) se va desfășura în două sesiuni: prima în iulie, a doua în septembrie”, a precizat Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu, Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat – CSUD.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face doar online, pe platforma de admitere https://admitere.tuiasi.ro/doctorat/, iar actele în original trebuie aduse la secretariatul CSUD până pe 24 septembrie.