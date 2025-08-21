Iași: Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” – Ziua Limbii Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 11:06

Ziua Limbii Române din 31 august este un prilej de sărbătoare pentru toți vorbitorii acestei limbi.

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română – Filiala Iași, împreună cu Grădina Botanică „Anastasie Fătu” vă propun celebrarea acestei zile printr-o serie de evenimente și activități dedicate culturii, naturii și bucuriei de a fi împreună.

Data: 30 august 2025

Teatru: Hardughia de Mircea Radu Iacoban. Spectacol extraordinar, în 30 august 2025, de la ora 18.00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” – Sala Studio Data: 31 august 2025

Locul: Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași (Intrarea este liberă!)

Ce am pregătit:

Concerte și recitaluri susținute de Maria Răducanu și Călin Grigoriu, Emerich Ghercă, Elissa Țîrcă, Marina Porumb și Ina Cristea, Corul de Copii „Stejărelul” din Bârnova, coordonat de Radu Dumitru Expoziții: ilustrații de carte pentru copii – Paula Berger, caricatură – JUP, mașini de scris dintr-o colecție personală și… abecedare și manuale din colecțiile Bibliotecii Academiei Române – Filiala Iași, alături de lucrări publicate de cercetători ieșeni

Prezentări și lansări de carte: Îndeletniciri tradiționale din Moldova. Tipologie, corpus de texte și documente, de Adina Hulubaș și Concertul în luncă, de Vasile Alecsandri, cu ilustrații de Paula Berger Ateliere dedicate tuturor celor interesați – copii, adolescenți, adulți – de: „Păsări în ghicitori, în expresii și zicători românești”, cu ilustrații și explicații pregătite de Corina Forăscu, „Plăcerea de a citi” alături de Elena Isabelle Tamba (Aduceți cartea preferată cu voi!), „Lecturi de vacanță la Clubul de Lectură al Casiei” coordonat de prozatoarea Mădălina Tanasă, „Cu alte cuvinte. Chris Simion” la propunerea lui Astrid Cambose, „Cuvintele scriitorilor” prezentate de Iunia-Maria Ștefan, „Câte nume are Calea-Lactee în limba română? Atelier pentru mici și mari” în care Alina-Mihaela Bursuc vă va explica misterul, „Ghicește rima!” împreună cu Oana Mateiciuc, „Cuvintele care ne cresc – recunoștință și sens prin limba română”, într-un joc frumos propus de Alma Andrei.

Scopul: Să petreceți ceasuri de admirație, încântare, emoție, prin participarea la evenimentele pregătite special pentru dumneavoastră de Ziua Limbii Române.

Proiect derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Ne sunt aproape colegii și prietenii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Universitatea de Stat a Moldovei din Chișinău, Muzeul Național al Literaturii din Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Societatea Ornitologică Română / BirdLife România, Comisia pentru studierea originii poporului și a limbii române, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina din Rădăuți, Asociația euRespect, Asociația Culturală „A. Philippide”, FIX Media, FIX Studios. (Comunicat Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” )