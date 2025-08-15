(UPDATE) Iaşi: Hala afectată de incendiu era folosită de o firmă de curierat

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Ciumac Natalia, 15 august 2025, 15:24

UPDATE: Hala situată pe strada Trei Fântâni din municipiul Iaşi, în care vineri după amiaza a izbucnit un incendiu, era folosită de o firmă de curierat, în interior fiind depozitate colete, autoutilitare, autoturisme, cauciucuri şi alte materiale.

Comandantul Detaşamentului 2 Pompieri Iaşi, Tudor Cosmin, aflat la locul intervenţiei, a declarat că în incinta obiectivului se află două hale cu o suprafaţă de aproximativ 600 mp, incendiul manifestându-se generalizat la una dintre acestea.

Pompierii au reuşit localizarea incendiului, împiedicând propagarea la cealaltă hală.

‘Nu au fost raportate victime. Incendiul a fost localizat în limitele localizate, fără alte pagube materiale. Erau depozitate diverse materiale tip colete, autoutilitare, autoturisme, cauciucuri, diverse materiale. Cauza rămâne în curs de stabilire. La faţa locului rămân autospeciale de intervenţie pentru supravegherea zonei şi înlăturarea efectului termic’, a declarat lt.col Tudor Cosmin, comandantul Detaşamentului 2 Pompieri Iaşi, aflat la locul intervenţiei.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, a precizat că a fost emis mesaj de avertizare RO-ALERT din cauza degajărilor mari de fum.

‘La ora 12:50 a fost activată grupa operativă, iar la ora 12:55 a fost emis mesaj de avertizare RO-ALERT din cauza degajărilor mari de fum. Începând cu ora 12:58, Detaşamentul Vaslui intervine în sprijin, conform ordinului IGSU, cu o autocisternă de 10.000 litri şi 4 subofiţeri. În total intervin 52 de subofiţeri şi 2 ofiţeri, cu 8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), echipaj EPA, echipaj CBRN, autospecială de roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi o autospecială de transport apă (ATA-AFZM)’, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi. (AGERPRES/FOTO: ISU IS)

_______________________________________________________________________________________

Un puternic incendiu a devastat, astăzi, un depozit din municipiul Iași. Un fum dens s-a degajat în zona străzii Trei Fântâni, iar traficul rutier a fost blocat pe artera care face legătura între Tomești și Bucium.

A fost transmis și un mesaj Ro Alert către populația din zona afectată.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat, după ce, timp de două ore, peste 50 de pompieri au acționat cu mai multe autospeciale şi roboţi de intervenţii.

A ars una dintre cele două hale ale depozitului, în interiorul căreia se aflau două autoutilitare, două autoturisme, anvelope, uleiuri și alte materiale combustibile.

Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire. (Radio Iași/ Foto: ISU IS)

