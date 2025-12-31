IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:24

Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu se va desfășura perioada 1 – 7 ianuarie 2026.

Începând cu ziua de joi, 8 ianuarie 2026, se vor încasa impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, în regim de program normal, respectiv de luni până vineri între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este 8.30 – 18.30.

Pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificație de 10%.

Plata impozitelor și taxelor locale se poate efectua la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfântnr. 11, cât şi la centrele de cartier din:

Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1, tel. 0232/253.160;

Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, tel. 0232/276.787;

Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232/227.517; â

Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22, tel. 0232/223.031;

Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82, tel. 0232/277.310;

la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională nr. 43, tel. 0232/264.246.

Plățile on-line se pot efectua prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi.

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Documente economice -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași.

Orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232/410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor juridice).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu organul fiscal local, care poate fi contactat:

– la telefon 0232/267.582, int. 175, 155, 153 și 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro sau la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice);

– la tel. 0232/267.582, int. 165 și 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro, sau la sediul central al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași