Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Prim plan » Regional IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026

IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026

IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:24

Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu se va desfășura perioada 1 – 7 ianuarie 2026.

Începând cu ziua de joi, 8 ianuarie 2026, se vor încasa impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, în regim de program normal, respectiv de luni până vineri între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este 8.30 – 18.30.

Pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificație de 10%.

Plata impozitelor și taxelor locale se poate efectua la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfântnr. 11, cât şi la centrele de cartier din:

  • Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1, tel. 0232/253.160;
  • Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, tel. 0232/276.787;
  • Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232/227.517; â
  • Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22, tel. 0232/223.031;
  • Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82, tel. 0232/277.310;
  • la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională nr. 43, tel. 0232/264.246.

Plățile on-line se pot efectua prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi.

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Documente economice -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași.

Orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232/410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor juridice).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu organul fiscal local, care poate fi contactat:

– la telefon 0232/267.582, int. 175, 155, 153 și 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro sau la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, corp B (în cazul contribuabililor persoane fizice);

– la tel. 0232/267.582, int. 165 și 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro, sau la sediul central al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

Etichete:
Început de an bogat în evenimente culturale la Palatul Culturii din Iași
Prim plan miercuri, 31 decembrie 2025, 07:24

Început de an bogat în evenimente culturale la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași deschide noul an cu un program cultural divers, dedicat publicului de toate vârstele, agenda lunii...

Început de an bogat în evenimente culturale la Palatul Culturii din Iași
A fost scos la licitație tronsonul de Autostradă Iași Nord – Golăiești – Pod Ungheni
Prim plan marți, 30 decembrie 2025, 14:28

A fost scos la licitație tronsonul de Autostradă Iași Nord – Golăiești – Pod Ungheni

Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii „Unirii”...

A fost scos la licitație tronsonul de Autostradă Iași Nord – Golăiești – Pod Ungheni
DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită
Prim plan marți, 30 decembrie 2025, 14:20

DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită

Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de...

DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită
Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea
Prim plan marți, 30 decembrie 2025, 13:54

Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 30-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 30 decembrie,...

Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 11:18

METEO: Noi atenționări de viscol și vreme rea

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 29-12-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Noi atenționări de viscol și vreme rea
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 10:53

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Ca urmare a manifestării vântului puternic din ultimele 24 de ore, pompierii botoșăneni, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de...

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 10:43

Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie

UPDATE ora 10:45 – Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în...

Tănăsescu (CCR): Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 16 ianuarie
Prim plan luni, 29 decembrie 2025, 09:26

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧! Programul...

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion