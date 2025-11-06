Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 13:25

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, organizează în data de 7 noiembrie 2025, începând cu ora 10.00, la Sala Studio Muzică „Anton Diaconu” (Corp Artes UNAGE, Str. Costache Negruzzi nr. 7-9), Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității, derulată prin grantul ICMA-UNAGE, 2025, manager proiect, Cercetător Științific dr. Mirela Ștefănescu, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Asociația Secția de Coregrafie din București.

Vor susține prelegeri specialiști din domeniul artelor, tehnologiei și medicinei din Iași, Târgu Mureș și Brisbane (Australia). Ne propunem, în acest cadru interdisciplinar, să explorăm intersecția dinamică dintre creier și tehnologie, să identificăm efectele interacțiunii dintre neuroplasticitate și Inteligența Artificială (nu doar un concept de science fiction, ci o parte integrantă a vieții cotidiene), precum și influențele asupra proceselor de învățare, căutând răspunsuri la întrebări precum: Poate AI să stimuleze creativitatea umană? Sau, din contră, o poate inhiba?

Un aspect central al conferinței este atenția acordată proiectului transdisciplinar „STEM. Dans și Neuroștiință”, care investighează relația dintre dans, activitate cerebrală și răspuns emoțional. Folosind interfețe creier-calculator de ultimă generație (EEG și EMG), cercetătorii au monitorizat în timp real semnalele neuronale ale dansatorilor și ale publicului, evidențiind corelațiile subtile dintre mișcare și dimensiunea cognitivă.

Acestă conferință răspunde unei nevoi reale, subliniind provocările și oportunitățile de înțelegere a folosirii tehnologiilor emergente pentru dezvoltarea flexibilității cognitive și a gândirii creative. (Comunicat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași)