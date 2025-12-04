Iași: Concurs de scrisori pentru Moș Crăciun, la Teatrul Luceafărul

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:36

Ne apropiem vertiginos de perioada sărbătorilor de iarnă și cu toții ne străduim să intrăm în atmosfera specifică. Echipa noastră lucrează intens, un nou titlu va îmbogăți afișul permanent în scurt timp. Spectacolul îl are în prim-plan pe îndrăgitul personaj care străbate lumea în lung și-n lat în noaptea de Ajun, pentru a așeza daruri sub bradul împodobit.

Premiera, care se intitulează SCRISOARE PENTRU MOȘ CRĂCIUN, este programată pe 7 decembrie, ora 11, iar Teatrul Luceafărul le propune copiilor un concurs mai puțin obișnuit.

Sunt așteptate scrisori care i se adresează lui Moș Crăciun, scrise de mână și trimise prin poștă pe adresa instituției – str. Grigore Ureche nr. 5 Iași. În evaluare va conta exprimarea, respectarea normelor de redactare a unei epistole, corectitudinea gramaticală, caligrafia. Teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului, spune că „este o modalitate de a readuce în atenție scrisul de mână în plină eră electronică, de a reaminti că acest tip de exprimare rămâne esențial în dezvoltarea creierului, în exersarea practicilor artistice. Concursul nostru nu are limită de vârstă, li se adresează tuturor celor care n-au încetat să creadă în frumusețea unei ficțiuni!”

Cele mai reușite scrisori vor fi premiate pe 7 decembrie, la premiera spectacolului pe care echipa artistică îl pregătește în aceste zile.