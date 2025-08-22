Iași: Cel de-al XXIII-lea Colocviu al Academiei Internaționale de Heraldică (27 – 30 august 2025)

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 10:43

În perioada 27 – 30 august 2025, municipiul Iași va găzdui cel de-al XXIII-lea Colocviu al Academiei Internaționale de Heraldică, o manifestare științifică de anvergură, organizată sub patronajul Academiei Internaționale de Heraldică, principalul for mondial în domeniu, fondat în 1949.

La fel ca în urmă cu 18 ani, când Iașul găzduia cea de-a V-a ediţie a Colocviului Internaţional de Genealogie (9-13 mai 2007), onoarea organizării acestei prestigioase reuniuni revine Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”, fondat în 1998 și recunoscut drept cel mai activ promotor din România al disciplinelor genealogie și heraldică.

Colocviul beneficiază de susținerea generoasă a Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române – Filiala Iași, dar și de implicarea directă a celor mai importante instituții culturale și academice din Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române, alături de Asociația de Istorie Balcanică și alte organizații de prestigiu.

„Suntem onorați să ne alăturăm acestui demers care face din Iași o veritabilă capitală a heraldicii internaționale într-un cadru academic și cultural de înalt nivel” subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul a avut onoarea de a fi plasat, de către M. S. Margareta, Custodele Coroanei Române, sub auspiciile Familiei Regale a României, la ceremonia de deschidere participând un reprezentant al Casei Regale. Totodată, manifestarea beneficiază de binecuvântarea și sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în baza unui parteneriat activ cu Institutul „Sever Zotta”.

Program Colocviu AIH (27-30 august 2025)

Pe durata celor patru zile, colocviul va reuni la Palatul Culturii din Iași şi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi peste 40 de comunicări științifice, susținute de specialiști din aproape 25 de țări, din Europa și America de Nord: profesori universitari, cercetători, arhiviști, colecționari, oficiali în instituții de profil și independenți, toți uniți de aceeași pasiune pentru istorie și respectul pentru simboluri. Tematicile abordate includ: heraldica de stat, teritorială, municipală și familială, uzanțele și arta heraldică, evoluții contemporane și provocări metodologice.

Un moment deosebit îl constituie și reuniunea anuală a membrilor Academiei Internaționale de Heraldică, desfășurată în cadrul evenimentului.

În paralel cu lucrările colocviului, participanții și publicul vor putea vizita o expoziție cu dublu conținut: documente de arhivă cu decorație heraldică, respectiv grafică evidențiind creația autorului stemei României întregite, József Sebestyén de Keöpeczi (1878-1964). Evocarea acestuia din urmă este cu atât mai justificată cu cât anul acesta se împlinesc 160 de ani de la nașterea regelui Ferdinand I, respectiv 150 de ani de la nașterea reginei Maria, perechea regală fiind direct implicată, imediat după încheierea Primului Război Mondial, în realizarea stemei României întregite. Expoziția este organizată în parteneriat cu Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale și Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania.

Programul vast al evenimentului va include vizitarea celor mai reprezentative muzee ale orașului, precum: Palatul Culturii, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Muzeul Mitropolitan etc.

În acest context, organizatorii au dorit încurajarea artei heraldice a zilelor noastre prin expunerea lucrărilor a doi tineri și talentați artiști, arh. Bettina-Evelin Basarabă-Varga (Timișoara) și Ștefan Amatiesei (Cluj-Napoca).

Un moment de aducere aminte pentru dragul nostru coleg, dr. Sorin Iftimi – pasionat „scormonitor” al istoriei orașului celor șapte coline și un remarcabil cunoscător al științei și artei heraldice, va fi parte a acestui eveniment dedicat pasiunii pentru trecut și simboluri, domeniu căruia i-a adus contribuții valoroase. Trecut la cele veșnice mult prea devreme, Sorin Iftimi s-ar fi bucurat, cu siguranță, să vadă că această manifestare științifică internațională se desfășoară la Iași, orașul pe care l-a iubit și cercetat cu o rară pasiune. Amintirii sale – neîncetat omagiu!