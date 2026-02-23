Iași alături de Ucraina – comemorarea celor patru ani de război

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 12:16

Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă” a organizat, duminică, 22 februarie 2026, un eveniment comemorativ dedicat comunității ucrainene din Iași, desfășurat la Casa Muzeelor și în Piața Unirii. La eveniment s-au adunat zeci de români și ucraineni, reuniți nu doar pentru a-și manifesta solidaritatea, ci și pentru a consolida legăturile interculturale din comunitate.

Evenimentul a început la Casa Muzeelor, la ora 14:00, cu intonarea imnurilor de stat ale Ucrainei și României. Părintele Oleg Petrov, cunoscut pentru implicarea sa în sprijinirea refugiaților din Ucraina, a susținut un discurs în deschiderea evenimentului, în cadrul căruia a accentuat sprijinul românilor față de ucraineni, dar și prezența unei frici, acumulate pe fondul propagandei rusești, a ucrainenilor de a veni în România ca refugiați din 2022 până în prezent.

Participanții au contribuit la realizarea „Copacului Speranței”, un copac cu rădăcini desenat pe o foaie de 50×70 cm, pe care au fost scrise mesaje și speranțe pentru viitor. Activitățile creative au inclus confecționarea de brățări în culorile steagului Ucrainei, porumbei realizați prin tehnica origami, face painting și colorarea unor desene.

De la ora 16:00, evenimentul a continuat în Piața Unirii, unde s-a întins o plasă de mari dimensiuni pentru realizarea unei pânze de camuflaj care urmează să fie trimisă pe front. Trecătorii au fost invitați să se alăture activității. Au mai fost expuse panouri informative despre campania „Bring Kids Back”, inițiată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și un spațiu de conștientizare a dezinformării, cu exemple de fake news din România, precum mitul „Alocații de 3.700 lei pe lună pentru copiii din Ucraina”. Mai multe stegulețe și baloane au fost împărțite participanților. Aceștia au scris mesaje de solidaritate, în timp ce copiii și-au exprimat sprijinul prin intermediul mai multor desene realizate cu cretă colorată pe pavaj.

Evenimentul s-a încheiat cu aprinderea lumânărilor în forma simbolului păcii și cu scandarea în cor a sintagmelor „Slava Ukraini! Heroiam Slava!”.

Prin intermediul acestui eveniment, Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă” își afirmă sprijinul față de comunitatea ucraineană și invită pe toți cei care doresc să contribuie să susțină inițiativele care oferă ajutor ucrainenilor. O astfel de inițiativă este cea a Asociației Centrului Diecezan Caritas Iași, care strânge donații prin intermediul linkului https://donorbox.org/situatii_urgenta.

Mulțumim partenerilor: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Asociația Parentis și Asociația – Toți pentru Unul.

„De-a lungul celor 4 ani de război am fost martori ai suferințelor teribile îndurate de ucraineni, dar și ai curajului lor de neclintit în a-și apără țara și libertatea. Războiul i-a obligat pe unii dintre ei să lase în urmă tot ce înseamnă acasă, iar pe cei rămași în Ucraina i-a învățat să trăiască într-un permanent pericol. Sprijinul românilor și faptul că știu că nu sunt singuri le poate alina măcar puțin suferința și singurătatea.” a declarat Diana Dodiță, cofondator al grupului de inițiativă „În Stradă”.

***

„În Stradă” este un grup de inițiativă civică fondat în urma protestelor pentru justiție din decembrie 2025, când un grup de cetățeni preocupați de starea societății a decis să se implice activ. Scopul este de a identifica problemele din comunitate și soluțiile pentru acestea, de a încuraja spiritul civic și de a contribui la apărarea drepturilor și valorilor democratice. (Radio Iași/ Comunicat de presă ”În stradă” / FOTO Petre-Daniel Tîrziu)