Iași: a fost prezentat proiectul trenului suspendat



Proiectul trenului suspendat, prezentat astăzi la Iași, propune o alternativă la actualul sistem de transport public din municipiu.

Traseul ar putea face legătura între Parcurile Industriale din Lețcani și Miroslava cu Gara Iași, aeroportul Internațional și zonele Bucium și Lunca Cetățuii. Lungimea estimată este de aproximativ 56 de kilometri, ne-a precizat inițiatorul proiectului, Cătălin Urtoi.

Prețurile de construcție variază între 35 și 70 de milioane de euro pe kilometru. Ștefan Roșianu, cel care a întocmit proiectul de prefezabilitare, a adăugat că cea mai mare provocare o reprezintă pânza freatică din zona Iașiului, aflată la mică adâncime.

(Radio Iași/ Constantin Mihai)