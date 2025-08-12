Iaşi: 1.500 de participanţi la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Moldova (18 – 20 august 2025)

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 15:35

1.500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani se vor afla, în perioada 18-20 august, la Iaşi, pentru a participa la cea de a V-a ediţie a evenimentului ‘Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Moldova’ (ITOM).

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, la eveniment sunt aşteptaţi 1.500 de tineri delegaţi din Arhiepiscopia Iaşilor (judeţele Iaşi, Botoşani şi Neamţ), Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Episcopia Huşilor.

De asemenea, la eveniment vor fi prezenţi şi tineri din Republica Moldova: Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud. Din Ucraina vor participa tineri din Mitropolia Cernăuţilor şi Bucovinei.

Ediţia din acest an intitulată ‘Locul duhovnicului în viaţa tânărului’ va găzdui sesiuni de dialog şi dezbateri organizate în colegii şi licee partenere din Iaşi.

De asemenea, va fi organizată şi o conferinţă principală cu arhimandritul Nicodim Petre pe tema: ‘Locul duhovnicului în viaţa tânărului’.

În cadrul aceluiaşi eveniment este programat un concert susţinut de ‘Fetele din Botoşani’ şi Ansamblul vocal-instrumental ‘Floralia’ din cadrul Universităţii Naţionale de Arte ‘George Enescu’ din Iaşi.

‘Este important pentru tineri să înţeleagă importanţa unui duhovnic, a unui îndrumător în viaţa lor. Sunt puţine exemple, aproape inexistente, ale unor persoane care au avut mari realizări în viaţă fără să fi fost îndrumate de cineva. În lumea sportului vedem că nu există niciun campion care să nu fi avut un antrenor. În viaţa duhovnicească nu există progres fără a avea un duhovnic. Relaţia dintre duhovnic şi ucenic este una binecuvântată de Dumnezeu şi una care îl conduce pe om spre mari realizări, cea mai mare dintre ele fiind dobândirea vieţii veşnice’, a spus arhimandritul Nicodim Petre, Consilierul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor, citat în comunicatul de presă.(Agerpres/ FOTO itomiasi.ro/ arhivă)