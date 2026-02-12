Guvernul a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 17:18

Guvernul a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni din judeţul Vaslui, o investiţie de peste 250 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Executivului, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii ‘Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albiţa-Leuşeni, judeţul Vaslui’.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 256,9 milioane lei, iar durata de executare a lucrărilor prevăzută de 24 de luni. Finanţarea se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii.

‘Construirea unui nou pod este necesară, având în vedere că structura existentă datează din anul 1954. Investiţia va asigura îndeplinirea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, precum şi creşterea siguranţei şi funcţionalităţii în exploatare. Totodată, proiectul va îmbunătăţi condiţiile de mediu prin reducerea emisiilor poluante’, a explicat Guvernul.

Podul va avea o lungime totală de 420 metri, care include şi rampele, şi va avea patru benzi de circulaţie.

‘Pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru menţinerea traficului rutier, se va realiza o variantă provizorie în aval de podul existent, cu lungimea de 300 m, inclusiv un pod provizoriu cu lungimea de 95 mp, dimensionat hidraulic’, a precizat Executivul. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)