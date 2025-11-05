Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 06:25

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunţat marţi că structura metalică a heliportului de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi a fost montată integral, iar lucrările au intrat într-o nouă etapă, respectiv pregătirea pentru instalarea platformei de aterizare a elicopterului SMURD.

‘Pe şantierul parcării supraetajate de la Spitalul Judeţean Galaţi s-a trecut la o nouă etapă importantă, respectiv montarea elementelor pasarelei care va face legătura între heliport şi camera de gardă SMURD, dar şi a pasarelei de transfer rapid dintre parcare şi secţia UPU. Structura metalică a heliportului a fost montată integral, iar în perioada următoare se vor instala platforma de aterizare (helideck-ul), sistemele de semnalizare şi iluminat, precum şi celelalte componente necesare pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, 24/7’, a transmis Costel Fotea într-o declaraţie de presă.

Potrivit sursei citate, în paralel, se lucrează la faţada ventilată şi la sistemele de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI).

Noua parcare supraetajată, care include şi heliportul SMURD, va oferi peste 460 de locuri şi va fi dotată cu două lifturi exterioare pentru acces rapid şi sigur la toate nivelurile şi o pasarelă de legătură directă cu Unitatea de Primiri Urgenţe.

Proiectul face parte dintr-un amplu program de investiţii derulat de Consiliul Judeţean Galaţi pentru modernizarea infrastructurii medicale şi creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă. (Agerpres/ FOTO spitalulurgentagalati.ro)