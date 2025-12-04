Galaţi: Podul peste râul Bujoru, afectat de inundaţiile din 2024, complet reabilitat şi consolidat

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:05

Podul peste râul Bujoru, situat pe DJ 242B, pe raza oraşului Târgu Bujor, a fost consolidat şi modernizat în urma unei investiţii de peste 2 milioane de lei, derulată de Consiliul Judeţean Galaţi, după ce construcţia fusese grav afectată de inundaţiile din septembrie 2024, a anunţat, joi, preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

‘Am promis, am realizat! Pe DJ 242B, pe raza oraşului Târgu Bujor, au fost finalizate lucrările de consolidare şi reabilitare a podului peste râul Bujoru, grav afectat de inundaţiile din septembrie 2024. În urma viiturilor puternice, podul a suferit degradări majore şi, cu doar câteva luni în urmă, se afla într-un pericol real de prăbuşire, situaţie care ar fi dus la blocarea traficului rutier între Târgu Bujor şi Bereşti. Pentru a preveni acest lucru, Consiliul Judeţean Galaţi a derulat ample lucrări de consolidare, valoarea investiţiei fiind de peste 2 milioane de lei’, a precizat Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Lucrările au inclus realizarea unei noi fundaţii pentru structura podului şi pentru piciorul central de susţinere (pila podului), bazată pe opt piloţi foraţi, cu diametrul de peste un metru, introduşi în sol până la o adâncime de 15 metri.

‘Această fundaţie a încastrat radierul existent, conferind întregii structuri un nivel superior de stabilitate şi rezistenţă’, a mai explicat preşedintele CJ Galaţi.

De asemenea, albia râului Bujoru a fost sistematizată pe o lungime totală de peste 200 de metri, atât în amonte, cât şi în aval, prin realizarea de traverse de stabilizare şi lucrări de protecţie cu anrocamente.

‘Mulţumesc primarului oraşului Târgu Bujor, domnul Ionel Andone, pentru sprijinul acordat în derularea acestui proiect atât de important pentru întreaga comunitate. Am promis, ne-am ţinut de cuvânt: pe DJ 242B, podul de la Târgu Bujor este acum modern, sigur şi rezistent în calea apelor’, a completat Fotea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)