Galaţi: Echipament ultraperformant pentru detectarea drogurilor, în dotarea Laboratorului de Toxicologie al Spitalului Judeţean

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 17:43 / actualizat: 10 decembrie 2025, 18:46

Laboratorul de Toxicologie al Serviciului Clinic de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean Galaţi a fost dotat cu un echipament de ultimă generaţie de tip LC-MS, capabil să detecteze chiar şi cele mai mici urme de droguri sau alte substanţe toxice interzise, a anunţat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

‘Echipamentul, în valoare de 1,8 milioane de lei, a fost achiziţionat cu sprijinul Consiliului Judeţean Galaţi şi este cel mai avansat sistem de acest fel atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Investiţia este parte a eforturilor comune pe care le facem alături de Poliţie şi celelalte instituţii abilitate în combaterea traficului de droguri. De exemplu, Poliţia Rutieră va putea verifica mult mai rapid şi mai eficient dacă anumite persoane au consumat sau nu substanţe interzise’, a precizat Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Un sistem LC-MS este ‘un echipament de ultimă generaţie format dintr-un cromatograf de lichide, care separă compuşii din probe complexe, şi un spectrometru de masă, care poate detecta şi cuantifica cu mare precizie substanţe precum drogurile, toxinele sau medicamentele, inclusiv în concentraţii foarte mici’.

Potrivit sursei citate, foarte important este faptul că un astfel de echipament are capacitatea de a diferenţia substanţele cu structuri chimice foarte apropiate, reducând riscul unor erori, aspect crucial în medicina legală.

‘Pe lângă activitatea de bază, folosirea acestui echipament are un rol important şi în formarea farmaciştilor rezidenţi în specialitatea ‘Analize medico-farmaceutice de laborator’ şi doctoranzilor, oferindu-le acces la tehnologii de vârf şi completând într-un mod ideal pregătirea lor teoretică cu experienţă practică directă. Galaţiul este astfel pus pe ‘harta’ medicinei legale ca unul dintre cele mai importante centre la nivel naţional, contribuind direct la siguranţa şi sănătatea cetăţenilor’, a precizat Fotea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)