Galaţi: 147 de standuri prezente la Salonul Inovării şi Cercetării UGAL INVENT 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 17:00

Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi organizează, în perioada 23-24 octombrie, cea de-a VII-a ediţie a ‘Salonului Inovării şi Cercetării UGAL INVENT’, eveniment care va reuni 147 de standuri cu proiecte de cercetare, invenţii şi inovaţii din diverse domenii, informează, luni, instituţia.

Potrivit Universităţii ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi, la salon vor participa institute de cercetare, universităţi, societăţi comerciale, întreprinderi, asociaţii, organizaţii publice şi private, precum şi persoane fizice, care vor prezenta lucrări înscrise în volumul ‘Salonului Inovării şi Cercetării UGAL INVENT 2025’.

Evenimentul se va desfăşura la sediul central al Universităţii ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi, iar cele 147 de standuri vor fi grupate pe domenii de activitate, în funcţie de aria tematică a proiectelor înscrise.

Domeniile acoperite includ: mecanică, motoare, maşini, utilaje, procedee industriale şi metalurgie; informatică, calculatoare, electronică, electricitate şi mijloace de comunicare; instalaţii sanitare, de ventilare, încălzire şi răcire; mijloace de transport – automobile, nave, avioane; agricultură, horticultură, grădinărit; protecţia mediului şi energie; produse alimentare, băuturi, cosmetice, materiale pentru igienă şi medicamente; medicină, chirurgie, ortopedie; metode şi materiale pentru învăţământ; sport şi petrecerea timpului liber; publicitate, imprimerie, ambalaje şi ambalare.

Potrivit organizatorilor, scopul salonului este de a promova spiritul inovator şi colaborarea dintre mediul universitar, institutele de cercetare şi sectorul privat, prin expunerea celor mai recente realizări ştiinţifice şi tehnologice.

'Salonul Inovării şi Cercetării UGAL INVENT' este organizat anual de Universitatea 'Dunărea de Jos' din Galaţi, în parteneriat cu autorităţi locale, asociaţii profesionale şi organizaţii de sprijin pentru inovare. Ediţia din 2025 continuă direcţiile de cooperare între mediul academic şi industrie, punând accent pe aplicabilitatea cercetării în domenii strategice precum energiile regenerabile, digitalizarea, eficienţa industrială şi protecţia mediului.