Furtul de lemn se menţine la un nivel ridicat în judeţul Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 07:13

În judeţul Bacău furtul de lemn se menţine la un nivel ridicat, în pofida eforturilor autorităţilor de a limita acest fenomen.

Numai în prima jumătate a anului, poliţiştii au confiscat peste 1.400 de metri cubi de lemn, pentru care nu existau acte de provenienţă, circulaţie sau comercializare.

Şi zilele trecute, un bărbat care a fost prins cu peste 40 de metri cubi de buşteni a încercat să întocmească documentele după ce a fost oprit de organele de control.

Reprezentanta Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Cătălina Creţu, a vorbit despre eforturile oamenilor legii de a combate infracţiunile din domeniul silvic.

Cătălina Creţu: În primele şase luni ale acestui an au fost executate 469 de controle, din care 88 în fondul forestier, 28 pe linia depozitării materialului lemnos şi 316 privind legalitatea transportului materialului lemnos, în cadrul cărora au fost verificate 1.220 de obiective. Poliţiştii au aplicat 207 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 294 de mii de lei, şi au fost confiscaţi 1.432 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 663 de mii de lei. (Rador/ Gabriel Pop/ FOTO radioiasi.ro)