(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 07:35

Un incendiu de mari proporții a izbucnit în această dimineață la Dumbrăveni, în județul Suceava.

Două hale aflate la o distanță de circa 200 de metri una față de alta au luat foc din motive care urmează să fie stabilite de pompieri.

Având în vedere amploarea incendiului, în sprijin au venit și două autospeciale de la ISU Botoșani.

Mai multe detalii aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată: ”Intervenim la fața locului pentru localizarea și lichidarea a două incendii diferite, care au afectat două hale la distanță de aproximativ 200 de metri una de cealaltă. La prima hală, cu materiale de construcții, aceasta a fost afectată pe suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, iar a doua hală, cu funcționalitate multiplă, vorbim de un service auto, un atelier de tâmplărie, de depozite, de materiale plastice și de textile. Aceasta, la fel, a fost afectată pe suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. La fața locului suntem cu 12 autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și două Ambulanțe Smurd. Din fericire, până la acest moment nu s-au anunțat victime. Lucrăm în continuare pentru lichidarea ultimelor focare și pentru îndepărtarea materialelor afectate de flăcări. După ce vom lichida și incendiul, vom stabili și cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor.”

Radio Iași/FOTO-VIDEO ISU SV și ISU BT

