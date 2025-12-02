(FOTO) Trei medalii pentru elevii din Iași la Romanian Master of Informatics 2025

Publicat de Andreea Drilea, 2 decembrie 2025, 12:18

Trei medalii pentru elevii din Iași la Romanian Master of Informatics 2025, o prestigioasă competiție internațională, care s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute la București.

Andrei Nemțişor, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi”, a cucerit medalia de argint, iar Flaviu Dumitriu, Matei Tomiță și Sorin Gabără, de la Colegiul „Emil Racoviță”, au obținut medalii de bronz.

Competiția, găzduită de Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, a reunit 245 de elevi din 14 țări, unele participând chiar cu echipe multiple, naționale și regionale.

Județul Iași a fost prezent anul acesta cu șapte elevi, inclusiv o echipă județeană invitată în premieră, formată din patru tineri selecționați după barajul olimpiadei naționale. Echipele au fost coordonate de profesorii Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir, Paul Diac și Răzvan Rotaru.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook)