Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) Galaţi: Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean

(FOTO) Galaţi: Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean

(FOTO) Galaţi: Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 12:21

Noul RMN 3 Tesla, aflat în dotarea Laboratorului de Imagistică şi Radiologie Medicală al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ap. Andrei’ Galaţi din luna iulie 2025, a parcurs toate etapele de testare şi calibrare şi este complet operaţional, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

‘Noul aparat RMN 3 TESLA, cu care a fost dotat Laboratorul de Imagistică şi Radiologie Medicală al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ap. Andrei’, a parcurs cu succes toate etapele de testare şi calibrare şi este acum pe deplin operaţional. Acest echipament – cel mai performant din domeniul imagisticii medicale – a fost deja folosit, în perioada iulie-august, în peste 260 de investigaţii complexe, esenţiale în stabilirea cu acurateţe a diagnosticelor şi în alegerea celor mai eficiente metode de tratament’, a transmis Costel Fotea într-o declaraţie de presă.

Noul RMN 3 Tesla poate depista rapid afecţiuni grave, inclusiv cancerul în stadii incipiente, şi oferă imagini detaliate pentru neuroimagistică, explorarea cordului, a sistemului osos şi a organelor interne.

‘Imagistica este ‘ochiul medicinei’, iar noul RMN 3 TESLA – dotat inclusiv cu sistem de Inteligenţă Artificială pentru prelucrarea datelor – le oferă medicilor posibilitatea de a depista rapid şi precis afecţiuni grave, precum cancerul, încă din stadii incipiente. De la neuroimagistică la explorarea inimii, a sistemului osos şi a organelor interne, noul RMN 3 TESLA deschide calea către investigaţii aprofundate şi sigure. Această investiţie a Consiliului Judeţean, în valoare de peste 1,2 milioane de euro, nu este doar o achiziţie tehnologică, ci o investiţie directă în oameni – o şansă în plus de vindecare, o şansă în plus la viaţă’, a adăugat Costel Fotea. AGERPRES/FOTO Facebook CJ Galați

Etichete:
Alexandru Rogobete: Victimele exploziei de ieri de la Bacău vor fi transferate la spitale din Europa
Prim plan joi, 14 august 2025, 14:15

Alexandru Rogobete: Victimele exploziei de ieri de la Bacău vor fi transferate la spitale din Europa

Victimele exploziei de ieri de la Bacău vor fi transferate la spitale din Europa, a declarat astăzi ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete....

Alexandru Rogobete: Victimele exploziei de ieri de la Bacău vor fi transferate la spitale din Europa
METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria
Prim plan joi, 14 august 2025, 14:11

METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria

Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria. Meteorologii au prognozat atât pentru astăzi, cât şi pentru mâine...

METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria
Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale
Prim plan joi, 14 august 2025, 14:08

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu primarii de comune, în contextul în care cel de-al doilea pachet fiscal, care...

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Prim plan joi, 14 august 2025, 13:40

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0628 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Prim plan joi, 14 august 2025, 12:42

Explozie la Letea Veche (Bacău)/Ministerul Sănătăţii: Starea minorei, stabilă; pacienţii de la ‘Bagdasar-Arseni’ – în stare gravă

Minora rănită, miercuri, în explozia de la Letea Veche este în stare stabilă, persoana internată la Timişoara prezintă arsuri şi este...

Explozie la Letea Veche (Bacău)/Ministerul Sănătăţii: Starea minorei, stabilă; pacienţii de la ‘Bagdasar-Arseni’ – în stare gravă
Prim plan joi, 14 august 2025, 12:27

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Mii de...

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului
Prim plan joi, 14 august 2025, 11:05

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.
Prim plan joi, 14 august 2025, 10:48

Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui

Autorităţile au finalizat, miercuri, ecologizarea zonei Mădei, din comuna Borca, grav afectată de viiturile formate în noaptea de 27/28 iulie, a...

Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui