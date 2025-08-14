(FOTO) Galaţi: Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 12:21

Noul RMN 3 Tesla, aflat în dotarea Laboratorului de Imagistică şi Radiologie Medicală al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ap. Andrei’ Galaţi din luna iulie 2025, a parcurs toate etapele de testare şi calibrare şi este complet operaţional, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

‘Noul aparat RMN 3 TESLA, cu care a fost dotat Laboratorul de Imagistică şi Radiologie Medicală al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ap. Andrei’, a parcurs cu succes toate etapele de testare şi calibrare şi este acum pe deplin operaţional. Acest echipament – cel mai performant din domeniul imagisticii medicale – a fost deja folosit, în perioada iulie-august, în peste 260 de investigaţii complexe, esenţiale în stabilirea cu acurateţe a diagnosticelor şi în alegerea celor mai eficiente metode de tratament’, a transmis Costel Fotea într-o declaraţie de presă.

Noul RMN 3 Tesla poate depista rapid afecţiuni grave, inclusiv cancerul în stadii incipiente, şi oferă imagini detaliate pentru neuroimagistică, explorarea cordului, a sistemului osos şi a organelor interne.

‘Imagistica este ‘ochiul medicinei’, iar noul RMN 3 TESLA – dotat inclusiv cu sistem de Inteligenţă Artificială pentru prelucrarea datelor – le oferă medicilor posibilitatea de a depista rapid şi precis afecţiuni grave, precum cancerul, încă din stadii incipiente. De la neuroimagistică la explorarea inimii, a sistemului osos şi a organelor interne, noul RMN 3 TESLA deschide calea către investigaţii aprofundate şi sigure. Această investiţie a Consiliului Judeţean, în valoare de peste 1,2 milioane de euro, nu este doar o achiziţie tehnologică, ci o investiţie directă în oameni – o şansă în plus de vindecare, o şansă în plus la viaţă’, a adăugat Costel Fotea. AGERPRES/FOTO Facebook CJ Galați