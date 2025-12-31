FITPTI cimentează conexiuni teatrale Iași-Londra

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 07:27 / actualizat: 31 decembrie 2025, 8:30

Se joacă în aceste zile la Shakespeare’s Globe din Londra „Pinocchio”, musical pentru întreaga familie pe care publicația The Telegraph îl apreciază drept „unul dintre cele mai bune showuri pentru întreaga familie”, iar The Guardian scrie că „îți topește sufletul, e inteligent și emoționant”. Reconstituire exactă a teatrului unde s-au jucat în premieră absolută piesele lui William Shakespeare, The Globe este unul dintre punctele de mare atractivitate culturală de pe harta metropolei, care contorizează anual un număr impresionant de spectatori din întreaga lume, foarte mulți dintre ei turiști veniți special pentru o fictivă și temporară reîntoarcere în timp. Repertoriul e preponderent shakespearian, însă nu sunt excluse nici textele contemporane sau, ca acum, în sezonul festiv, poveștile clasice care să intereseze public mixt ca vârste, precum „Pinocchio”.

Printre actorii din distribuție se numără și doi artiști pe care spectatorii Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași au avut prilejul să îi vadă în programul evenimentului organizat de Teatrul Luceafărul Iași, la două ediții recente. Este vorba despre Stan Middleton, cofondator al String Theatre Londra, companie selectată în 2021 cu „Insects Circus”, un spectacol de mare rafinament și măiestrie. Stan este a treia generație din familia de artiști îndrăgostiți de păpușărie, care și-a făcut un nume în Regatul Unit al Marii Britanii, dar și dincolo de granițele lui, prin festivalurile numeroase la care a fost invitat. Andrea Sadler a jucat chiar în această toamnă la FITPTI, la ediția de majorat, a XVIII-a, în „Videk’s Shirt”, o co-producție Puppettelers și Baby Panda Theatre, un spectacol interactiv, plin de poezie.

„Nu e pentru prima oară când asemenea legături frumoase ies la iveală și, evident, ne bucură prin certificarea intențiilor mele, una dintre preocupările curatoriale fiind menținerea unui nivel artistic foarte ridicat, cu artiști și companii teatrale care contează în dialogul estetic al momentului. E un nou exemplu care relevă profilul de respectabilitate teatrală al evenimentului pe care îl curatoriez, dimensiunea lui autentic europeană”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

Numele festivalului nostru este menționat pe pagina web a iconicului teatru care conservă memoria lui Shakespeare, cimentând conexiunile teatrale Iași-Londra. Ediția a XIX-a a FITPTI se află în lucru, se va desfășura în jurul primului weekend din octombrie 2026.

Foto credit: Shakespeare’s Globe.