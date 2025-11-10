Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 14 și 21 noiembrie!

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 13:15 / actualizat: 10 noiembrie 2025, 14:36



VINERI, 14 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

MAURICE RAVEL – Aniversare 150 (1875-2025)

Anul 2025 aduce un moment de referință pentru muzica universală: împlinirea a 150 de ani de la nașterea compozitorului francez MAURICE RAVEL, un veritabil maestru al rafinamentului sonor.

Filarmonica MOLDOVA din Iași se alătură instituțiilor muzicale din întreaga lume care marchează această aniversare, prin concertul simfonic organizat VINERI, 14 noiembrie 2025 la Casa de Cultură a Studenților Iași, începând cu ora 19:00.

DIRIJOR: ALAIN PÂRIS

În program:

MAURICE RAVEL – „Valses nobles et sentimentales”

Baletul „Ma mère l’Oye”

„Alborada del gracioso”

„Pavane pour une infante défunte”

„Boléro”

VINERI, 21 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: JOHANNES MEISSL

În program:

Ludwig van Beethoven – Uvertura „Prometeu”, op. 43

Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 1 în do major, op. 21

Antonín Dvořák – Simfonia nr. 9 în mi minor, op. 95, „Din lumea nouă”

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/. Relații la telefon: 0332 882 025