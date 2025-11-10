Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 14 și 21 noiembrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 14 și 21 noiembrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 14 și 21 noiembrie!

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 13:15 / actualizat: 10 noiembrie 2025, 14:36


Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 14 și 21 noiembrie!

VINERI, 14 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

MAURICE RAVEL – Aniversare 150 (1875-2025)

Anul 2025 aduce un moment de referință pentru muzica universală: împlinirea a 150 de ani de la nașterea compozitorului francez MAURICE RAVEL, un veritabil maestru al rafinamentului sonor.

Filarmonica MOLDOVA din Iași se alătură instituțiilor muzicale din întreaga lume care marchează această aniversare, prin concertul simfonic organizat VINERI, 14 noiembrie 2025 la Casa de Cultură a Studenților Iași, începând cu ora 19:00.

DIRIJOR: ALAIN PÂRIS

În program:

MAURICE RAVEL – „Valses nobles et sentimentales”

Baletul „Ma mère l’Oye”

„Alborada del gracioso”

„Pavane pour une infante défunte”

„Boléro”

VINERI, 21 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: JOHANNES MEISSL

În program:

Ludwig van Beethoven – Uvertura „Prometeu”, op. 43

Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 1 în do major, op. 21

Antonín Dvořák – Simfonia nr. 9 în mi minor, op. 95, „Din lumea nouă”

 

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/. Relații la telefon: 0332 882 025

 

Etichete:
Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 14:40

Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur

Ministerul Finanţelor a lansat azi o nouă ediţie Tezaur, emisiune de titluri de stat cu maturităţi la 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale...

Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Nicușor Dan: Suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 13:49

Nicușor Dan: Suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat

Actualul context de securitate din Europa impune o dezvoltare rapidă a industriei de apărare, iar colaborarea economică româno-germană este...

Nicușor Dan: Suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat
România este pregătită energetic pentru iarnă
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 13:46

România este pregătită energetic pentru iarnă

România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de stocare de 96% la gaze naturale, o rezervă în lacurile energetice care depăşeşte 2.400...

România este pregătită energetic pentru iarnă
Autorităţile din comuna Praid au prelungit cu alte 30 de zile starea de alertă
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 13:40

Autorităţile din comuna Praid au prelungit cu alte 30 de zile starea de alertă

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit din nou starea de alertă comună cu 30 de zile, în urma situaţiei generate de...

Autorităţile din comuna Praid au prelungit cu alte 30 de zile starea de alertă
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 12:48

(AUDIO/FOTO) Sistemul de Intrare/Ieșire devine operațional la punctul de frontieră Racovăț

Astăzi, în punctul de trecere a frontierei Racovăț, județul Botoșani, devine operațional Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Implementarea...

(AUDIO/FOTO) Sistemul de Intrare/Ieșire devine operațional la punctul de frontieră Racovăț
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 11:19

Începe la Washington cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite. Propunerea României pentru Oscar va deschide evenimentul. Staruri și premiere românești pentru prima dată într-o locație celebră din Georgetown

Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York organizează, între 13 și 16 noiembrie 2025, cea de-a șasea...

Începe la Washington cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite. Propunerea României pentru Oscar va deschide evenimentul. Staruri și premiere românești pentru prima dată într-o locație celebră din Georgetown
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 10:56

DN2, blocat în Focșani după ce un autoturism a avariat o conductă de gaze

Traficul rutier este blocat, la această oră, pe DN 2 (E85) în municipiul Focșani, după ce un autoturism a ieșit de pe șosea și a lovit o...

DN2, blocat în Focșani după ce un autoturism a avariat o conductă de gaze
Prim plan luni, 10 noiembrie 2025, 10:40

Neamţ: Ţeavă de gaz avariată de un autoturism, în Piatra-Neamţ

O ţeavă de gaz metan din Piatra-Neamţ a fost avariată, luni, de un autoturism care a fost scăpat de sub control de şofer, a informat...

Neamţ: Ţeavă de gaz avariată de un autoturism, în Piatra-Neamţ