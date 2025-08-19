Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 09:40

Filarmonica MOLDOVA continuă seria concertelor din cadrul Stagiunii Estivale 2025, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ.

Stagiunea estivală va continua JOI, 21 august 2025, ora 19:00, la AMFITEATRUL PALAS cu un CONCERT CORAL – ARMONII DE VARĂ.

Corul academic „Gavriil Musicescu”

Dirijor: BOGDAN COJOCARU

Soliști: Victoria Bleortz – soprană

Ciprian Rusu – bariton

Liviu Muntean – tenor

VINERI, 22 august 2025, începând cu ora 19:00, publicul ieșean este invitat să asculte MUZICĂ DE FILM, înterpretată de orchestra simfonică, sub bagheta dirijorului CONSTANTIN GRIGORE.

La toate concertele din cadrul Stagiunii Estivale, INTRAREA PUBLICULUI ESTE LIBERĂ!

