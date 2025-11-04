Expoziția „Culorile pământului 2” la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 06:44

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă publicului în perioada 5 – 23 noiembrie 2025, expoziția temporară „Culorile pământului 2”, semnată de Dana Constantin, Dacian Andoni, Gloria Grati și Nicolae Moldovan.

Vernisajul va avea loc miercuri, 5 noiembrie 2025, începând cu ora 17.00, la Palatul Culturii, în spațiile Muzeului de Artă.

În acest demers expozițional, cei patru artiști timișoreni, profesori în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest, cultivă deliberat echilibrul între artele plastice (pictura, reprezentată de Dana Constantin și Dacian Andoni) și artele decorative (ceramica, reprezentată de Gloria Grati și Nicolae Modolvan), integrate într-un dialog de egalitate ce anulează ierarhia tradițională dintre artele „majore” și cele „minore”. „Proiectul vizual își propune să evidențieze preocupările formale comune celor patru artiști, altminteri diferiți ca viziune și voință artistică: impulsul de a experimenta necontenit cu tehnicile și materialele specifice și cultivarea dimensiunii vizual-haptice a lucrărilor/ obiectelor create”, notează curatorul expoziției, Ruxandra Demetrescu.

Dana Constantin prezintă lucrări din ciclul F.L.O.T.E.s I – II (2017-2018, ulei pe pânză), dialogând cu trei tablouri de mici dimensiuni din seria recentă „Cântecul Pământului”, realizate în pastel, pe foiță de mătase. Artista explorează mijloacele expresive ale picturii în ulei pe pânză, combinându-le cu efectele surprinzător de prețioase ale pastelului.

Dacian Andoni expune lucrări din ciclurile „Stimuli multipli” și „Respirația pământului”, formând un parcurs în care desenul domină culoarea într-un exercițiu de asceză, întrupat într-o deliberată îndepărtare de natură.

Gloria Grati prezintă lucrări recente, realizate în 2025, din gresie ceramică și glazurată. Specific pentru demersul artistei este modelajul liber al formelor și un exercițiu minuțios în aplicarea patinei, realizată cu oxizi metalici sau, dimpotrivă, cu pigmenti naturali.

Nicolae Moldovan a ales să expună piese de ceramică realizate în ultimii doi ani, în care continuă să domine materia neagră, accentuând dimensiunea haptică. Simplificarea formei se conjugă, în cazul său, cu morfologia radicală a sculpturii minimaliste.

„Dialogul artelor continuă la Palatul Culturii cu această nouă expoziție de artă contemporană semnată de creatori timișoreni, un proiect generos pe care vă invităm să-l descoperiți în spațiul Muzeului de Artă, alături de Galeria de Artă Românească și Galeria de Artă Europeană”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Timișoara, Centrul de Cercetare și Creație în Artele Decorative și Design, Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Arte și Design, Centrul de Creație al Artelor Vizuale Contemporane. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)